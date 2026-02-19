"Para vos lo peor es la libertad": En medio del paro general, Lali compartió el video de una particular canción

La edición 2026 del Cosquín Rock volvió a posicionarse como el epicentro de la música en Argentina, y en esta oportunidad, el protagonismo absoluto recayó sobre Lali. Con una convocatoria que reunió a fanáticos de todas las provincias y a una notable cantidad de público extranjero, la artista se adueñó del Escenario Norte con un espectáculo que marcó un nuevo hito en su trayectoria. Este show se produce en un momento estratégico para su carrera, funcionando como la antesala perfecta para sus dos presentaciones ya agotadas en el Estadio River Plate.