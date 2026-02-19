"Para vos lo peor es la libertad": En medio del paro general, Lali compartió el video de una particular canción
La cantante y actriz se volvió a posicionar en contra de Javier Milei y a favor del paro general convocado por la CGT en contra de la Reforma Laboral.
La edición 2026 del Cosquín Rock volvió a posicionarse como el epicentro de la música en Argentina, y en esta oportunidad, el protagonismo absoluto recayó sobre Lali. Con una convocatoria que reunió a fanáticos de todas las provincias y a una notable cantidad de público extranjero, la artista se adueñó del Escenario Norte con un espectáculo que marcó un nuevo hito en su trayectoria. Este show se produce en un momento estratégico para su carrera, funcionando como la antesala perfecta para sus dos presentaciones ya agotadas en el Estadio River Plate.
Desde el primer minuto, la puesta en escena de la cantante destacó por su potencia visual y sonora, reafirmando su estatus como una de las figuras fundamentales y más influyentes de la industria musical nacional. Su presencia arrolladora fue el hilo conductor de una jornada donde el pop y la energía del festival cordobés se fusionaron para ofrecer una experiencia de alto impacto.
Uno de los puntos culminantes de la noche, y quizás el más comentado por la crítica y los asistentes, fue el espacio que Lali dedicó a las raíces del género que da nombre al festival. En un gesto de respeto y reinvención, la artista interpretó una versión enérgica de “Los viejos vinagres”, el emblemático clásico de la banda Sumo. La respuesta de la audiencia fue inmediata, desatando una ovación que resonó en todo el predio y que subrayó su capacidad para transitar diferentes estilos musicales con solvencia y carisma.
La música como respuesta al contexto nacional
Sin embargo, el impacto del show no terminó cuando se apagaron las luces del escenario. En las últimas horas, y coincidiendo con la jornada del paro general convocado por la CGT, Lali volvió a poner en el centro de la escena aquel homenaje realizado en Córdoba. La cantante decidió compartir nuevamente el video de su versión del tema de Sumo, vinculando esta pieza artística con su postura personal frente a la compleja situación social y política que atraviesa el país.
Este gesto se interpreta como un nuevo capítulo en la relación de la artista con la realidad nacional, utilizando su plataforma y sus creaciones para expresar su mirada sobre el presente. De este modo, su participación en el Cosquín Rock no solo queda registrada como un despliegue técnico y vocal impecable, sino también como un acto cargado de simbolismo en un año que, desde sus comienzos, se perfila como una etapa de definiciones y gran exposición para la intérprete.
