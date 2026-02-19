Javier Milei participa del Consejo de la Paz en Washington en medio del paro general de la CGT
Javier Milei ninguneó la crisis en Fate, amenazó a los gremios de transporte que participan hoy del paro general contra la reforma laboral y luego se subió a un avión rumbo a, una vez más, los Estados Unidos.
El presidente Javier Milei dará inicio este jueves a la agenda que desarrollará durante el 14° viaje a los Estados Unidos desde que asumió al frente de los Estados Unidos (el 15° si se tiene en cuenta el que hizo en tanto presidente electo). Una vez más, el mandatario argentino viajó para rendir pleitesía a su par estadounidense Donald Trump.
A diferencia de sus viajes anteriores esta vez Milei se subió al avión en medio de la fuerte crisis que abrió el cierre de Fate y el despido de casi un millar de trabajadores, y el paro general por 24 horas de la Confederación General del Trabajo (CGT) que comenzó a las 0 de este jueves para resistir la reforma laboral que el oficialismo intentará convertir en ley hoy en Diputados.
Milei llegó a Washington ayer por la tarde acompañado por el canciller Pablo Quirno y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el propósito de participar hoy de la sesión inaugural del Consejo de Paz, el órgano que creó Trump para socavar el multilateralismo y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en el que se autoimpuso como presidente vitalicio con poder de veto.
Decidido a ratificar su irrestricto alineamiento con la Casa Blanca, Milei fue el primer mandatario en confirmar su presencia este jueves en Washington. La lista de asistentes confirmados es reducida y generó críticas de dirigentes demócratas. Entre los pocos gobiernos que aceptaron la invitación figuran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Turquía, Marruecos, Pakistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Mongolia, Kuwait, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Egipto, El Salvador, Camboya, Bulgaria, Armenia y Hungría. La incorporación más reciente fue la de Israel, aunque su primer ministro, Benjamin Netanyahu, no estará presente.
Luego del encuentro, donde se descuenta que habrá una nueva foto con Trump, Milei se trasladará hacia un lugar de alojamiento y, posteriormente, hacia la Base Aerea Andrews, en donde permanecerá algunas horas sin actividad confirmada tras lo cual emprenderá el regreso a la Argentina donde se prevé que aterrice el viernes a las 7.30 de la mañana.
Sin embargo, pocos días después Milei volverá a viajar a los Estados Unidos. Será para participar el 7 de marzo en Miami de una cumbre que reunirá a mandatarios latinoamericanos con afinidad política e ideológica con Trump. Del encuentro participarán Santiago Peña (Paraguay); Rodrigo Paz (Bolivia); Nayib Bukele (El Salvador); Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras). Iba a participar también José Jeri de Perú pero acaba de ser destituido.
Desde Miami, Milei viajará luego a Nueva York para participar del Argentina Week, un foro que se desarrollará en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo con el objetivo de presentar ante inversores internacionales la situación económica y financiera del país y promover oportunidades de inversión privada.
