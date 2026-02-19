Javier Milei participa del Consejo de la Paz en Washington en medio del paro general de la CGT

Protestas contra la Reforma laboral

Sin embargo, pocos días después Milei volverá a viajar a los Estados Unidos. Será para participar el 7 de marzo en Miami de una cumbre que reunirá a mandatarios latinoamericanos con afinidad política e ideológica con Trump. Del encuentro participarán Santiago Peña (Paraguay); Rodrigo Paz (Bolivia); Nayib Bukele (El Salvador); Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras). Iba a participar también José Jeri de Perú pero acaba de ser destituido.

Desde Miami, Milei viajará luego a Nueva York para participar del Argentina Week, un foro que se desarrollará en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo con el objetivo de presentar ante inversores internacionales la situación económica y financiera del país y promover oportunidades de inversión privada.