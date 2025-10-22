Qué pasa ahora si no voto en las elecciones legislativas 2025

Las multas varían según las infracciones previas que tenga el votante en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral.

Las sanciones económicas van desde los $1.000 a los $2.000. Además de la multa, se puede ordenar un trabajo comunitario por un máximo de tres días, según lo disponga la autoridad judicial. Para quienes fueron designados autoridades de mesa y no se presentaron, la sanción es doble.

Causas válidas para justificar la ausencia:

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.

Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido .

Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación .

Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.

Quiénes están obligados a votar este domingo

Aquellas personas con ciudadanía argentina, de entre 18 y 70 años, que tengan residencia en la Argentina tendrán que presentarse DNI en mano en los centros de votación.

Si una persona no puede ir a votar pero tiene justificación entonces cuenta con 60 días de plazo desde el día de la elección, que es el 26 de octubre, para acreditar ante la Junta Electoral cuál fue el motivo de la ausencia.

Así, para el próximo 25 de enero 2026 tendrán que estar presentados todos los certificados que acrediten los únicos tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación; tener un problema de salud; haber sufrido un impedimento de "fuerza mayor".

Quienes no justifiquen ni paguen la multa serán incorporados al Registro de Infractores, que implica la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "a menos que se abone una multa monetaria que tendrá valor de $ 100", como consta en el sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral.