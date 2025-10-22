Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el diagnóstico de Donald Trump: "¿Lo peor ya pasó o estamos muertos?"
En C5N, el gobernador usó el contraste entre el relato del Presidente con el análisis del republicano para cuestionar la narrativa de La Libertad Avanza sobre la reactivación económica.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió este miércoles en C5N contra el presidente Javier Milei y utilizó las recientes y durísimas declaraciones de Donald Trump sobre la economía argentina para desmantelar el discurso oficial de optimismo.
Kicillof contrapuso directamente la cadena nacional de Milei del 15 de septiembre, donde el Presidente afirmó que "lo peor ya pasó; con el diagnóstico que Trump hizo a bordo del Air Force One.
"La cadena nacional de Milei, ¿qué dice? 'Lo peor ya pasó. A ver, tranquilo, lo peor ya pasó'. Todo eso para que ahora aparezca Trump en el Air Force One... y le ponen un micrófono y dice: 'No venimos acá a ayudar a la Argentina, no crean que Milei... no hagas creer que Milei está haciendo las cosas bien. Lo liquida. Y dice, 'Está muerto'", sentenció el mandatario provincia.
El gobernador usó el contraste entre ambas visiones para cuestionar la narrativa de La Libertad Avanza (LLA) sobre la reactivación económica. "¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿lo peor ya pasó, la economía sube como pedo de buzo, eh la V corta, o estamos muertos?", se preguntó con ironía.
En este marco, Kicillof apuntó directamente al plan económico del Gobierno, asegurando que la crisis actual es una consecuencia directa de las políticas implementadas, que Milei ha decidido profundizar. "Y a ver, si estamos mal, ¿por qué estamos mal? Por el plan de Milei. Totalmente. Y Milei ¿qué decidió? Profundizarlo, la misma dirección. Esto es muy importante. Milei ya planteó tres reformas gane o pierda, prácticamente", cuestionó.
Finalmente, el referente peronista mencionó la urgencia del Gobierno por avanzar con sus iniciativas, incluso a días de los comicios legislativos: "Hoy presentaron la reforma laboral, una reforma laboral que rompe todo contrato, rompe todo. A 4 días de las elecciones están [presentando reformas]".
