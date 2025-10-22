Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el diagnóstico de Donald Trump: "¿Lo peor ya pasó o estamos muertos?"

"La cadena nacional de Milei, ¿qué dice? 'Lo peor ya pasó. A ver, tranquilo, lo peor ya pasó'. Todo eso para que ahora aparezca Trump en el Air Force One... y le ponen un micrófono y dice: 'No venimos acá a ayudar a la Argentina, no crean que Milei... no hagas creer que Milei está haciendo las cosas bien. Lo liquida. Y dice, 'Está muerto'", sentenció el mandatario provincia.