Qué va a pasar con el puesto de Manuel Adorni en el directorio de YPF, tras su salida del Gabinete

"Que un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública se quede en una silla de YPF ganando millones de pesos por mes es un insulto a la ciudadanía argentina", sostuvo.

Asimismo, el legislador manifestó: "Sería otro mensaje de este Gobierno de que reproduce lo peor de la casta, que a uno de los propios se lo protege y no se lo deja bajo la lluvia".

Miryam Bregman advirtió sobre el "riesgo Adorni": ¿de qué se trata?

Myriam Bregman advirtió sobre el "riesgo Adorni" tras la renuncia del exjefe de Gabinete y aseguró que el Gobierno intentará concentrar toda la responsabilidad política en su figura para evitar que el resto de los funcionarios queden alcanzado por los cuestionamientos y las investigaciones judiciales.

La dirigente del Frente de Izquierda calificó como "inevitable" la salida del exfuncionario y afirmó que respondió a una estrategia del oficialismo para intentar frenar el avance de las causas judiciales en su contra.

"Hay un riesgo de que ahora quieran concentrar todo en él y que el resto del Gobierno continúe igual. El problema no es solo Adorni, sino el modelo que representa", advirtió en declaraciones a Splendid AM 990,

Y afirmó: "Desde que ocurrió el hecho con Adorni, el Gobierno empezó a perder un capital político enorme".

Manuel Adorni Myriam Bregman

En ese sentido, recordó que el oficialismo ya había atravesado la crisis del caso $LIBRA, aunque sostuvo que el exjefe de Gabinete terminó concentrando buena parte del rechazo por su exposición pública: "Era la arrogancia de este Gobierno, se burlaba de las personas con discapacidad y agredía a quienes pensábamos distinto. Siempre supe que su final estaba escrito porque esa arrogancia no se condice con la realidad", expresó.

Además, sostuvo que la administración libertaria "buscó impunidad" al mantener durante semanas a Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, ya que desde ese cargo podía ejercer presión sobre la Justicia y obstaculizar el avance de las investigaciones, de manera explícita o implícita.

"Dije hace bastante tiempo que iban a esperar el Mundial y el día que más les conviniera. Casualmente ocurrió un sábado en el que jugaba Argentina, para que la gente estuviera con la cabeza en otro lado", remarcó.