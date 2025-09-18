Quién es Aldo Leiva, el diputado con peluca que votó contra los vetos de Javier Milei
El diputado chaqueño del bloque Unión por la Patria protagonizó un insólito momento en el recinto.
Durante la sesión por el tratamiento de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, el diputado nacional por la provincia del Chaco, Aldo Leiva, de Unión por la Patria, se puso una peluca para votar y marcó uno de los momentos más insólitos en el recinto.
Sucede que el legislador peronista decidió no emitir su voto por el sistema electrónico como el resto de los diputados con el solo fin de que el titular de la Cámara, Martín Menem, tuviera que preguntarle si aprobaba o rechazaba el veto, lo que se resuelve diciendo solamente "afirmativo" o "negativo".
Al momento de expresar su voto en contra del veto a la emergencia pediátrica por el conflicto en el hospital Garrahan, Leiva se puso una peluca de pelo medianamente largo y castaño.
Menem lo descubrió luego de ver en el sistema que algunos diputados todavía no habían votado, entre ellos, Leiva.
“Por los niños y jóvenes de mi patria, para decirle no a las coimas de Karina, mi voto es positivo", llegó a decir en referencia al escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) luego de que se difundieran audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia.
En medio de su show, Leiva fue interrumpido por Martín Menem: “Diputado, el sentido de su voto”, insistió el titular de la cámara.
Finalmente, Leiva dejó de lado su provocación e indicó que su voto era positivo para el rechazo del veto.
Aldo Adolfo Leiva es ex combatiente de la guerra de Malvinas y fue intendente de la localidad chaqueña de General San Martín desde 2003 hasta 2008, cuando fue convocado por Jorge Capitanich para ser ministro de Desarrollo Social de la provincia. Luego, en 2019 fue electo diputado nacional para y reelecto en 2023.
