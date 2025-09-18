Quién es Aldo Leiva, el diputado con peluca que votó contra los vetos de Javier Milei

“Por los niños y jóvenes de mi patria, para decirle no a las coimas de Karina, mi voto es positivo", llegó a decir en referencia al escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) luego de que se difundieran audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia.

Aldo Leiva

En medio de su show, Leiva fue interrumpido por Martín Menem: “Diputado, el sentido de su voto”, insistió el titular de la cámara.

Finalmente, Leiva dejó de lado su provocación e indicó que su voto era positivo para el rechazo del veto.

Aldo Adolfo Leiva es ex combatiente de la guerra de Malvinas y fue intendente de la localidad chaqueña de General San Martín desde 2003 hasta 2008, cuando fue convocado por Jorge Capitanich para ser ministro de Desarrollo Social de la provincia. Luego, en 2019 fue electo diputado nacional para y reelecto en 2023.