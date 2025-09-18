Javier Milei estalló tras el rechazo a sus vetos: "Partido del Estado"

vetos

En la misma línea que el mandatario se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo: “Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente”.

"El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal”, adelantó el ministro también en redes sociales.

“Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, sostuvo y remarcó que desde la oposición “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo.

Al igual que Milei, Caputo resaltó la importancia de las elecciones legislativas nacionales y fagregó: “Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”.

Los mensajes del Presidente y de Caputo se dan en la previa a la sesión del Senado, donde este jueves desde las 11 se debatirá el veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El escenario es adverso para el Gobierno: la Cámara alta parece encaminada a rechazar la decisión de Javier Milei, en medio de un ciclo de derrotas legislativas y tensión con los gobernadores, pese a la reciente reunión con los "aliados" Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).