Quién es Cristian Martelletti, el nuevo médico de Javier Milei

“Desde hace ya mas de 10 años estoy en la Unidad Medica Presidencial”, detalla el médico. Destaca en sus experiencias su paso como coordinador quirúrgico en el Hospital Pasadas, jefe del departamento quirúrgico del Bicentenario de Esteban Echeverría y médico de planta en el Hospital Oncológico María Curie.

En su perfil también menciona que es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En cuanto a sus certificaciones, es miembro de la Asociación Médica Argentina, de la Asociación Argentina de Cirugía de cabeza y cuello y de la The International College of Surgeons, una organización dedicada a promover la excelencia de los cirujanos y especialistas quirúrgicos de todo el mundo.

Además, recibió el Premio José Yoel mejor trabajo de Cirugía cabeza y cuello en tres oportunidades, 2011, 2012 y 2016.