Quién es Cristian Martelletti, el nuevo médico de Javier Milei
Reemplazará a Manuel Emilio Estigarribia como Director de la Unidad Médica Presidencial a cargo de la salud del Jefe de Estado.
El Gobierno designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo Director de la Unidad Médica Presidencial, quien estará a cargo de la salud del presidente Javier Milei luego de aceptar la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia al cargo.
La designación fue anunciada mediante el Decreto 573/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial con firma de Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, y le otorga a Martelletti el rango y jerarquía de Subsecretario.
En el decreto el Ejecutivo le agradece a Estigarribia por "los servicios prestados en el desempeño de su cargo" y señala que "resulta necesario proceder a la cobertura del cargo", motivo por el cual se designó a Martelletti.
Quién es Cristian Martelletti
Cristian Martelletti es médico cirujano especialista en cirugía general y con especialización en cirugía de cabeza y cuello.
Desde hace casi cinco años que forma parte del Ministerio de Salud, donde se desempeñó en diversas áreas como coordinador de la red de cirugía, jefe de departamento quirúrgico del Hospital Balestrini de Ciudad Evita y también del Hospital Bicentenario de Monte Grande, de acuerdo a lo que informa su página de Linkedin, donde asegura: “Cuento con amplia experiencia en gestión hospitalaria”.
“Desde hace ya mas de 10 años estoy en la Unidad Medica Presidencial”, detalla el médico. Destaca en sus experiencias su paso como coordinador quirúrgico en el Hospital Pasadas, jefe del departamento quirúrgico del Bicentenario de Esteban Echeverría y médico de planta en el Hospital Oncológico María Curie.
En su perfil también menciona que es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En cuanto a sus certificaciones, es miembro de la Asociación Médica Argentina, de la Asociación Argentina de Cirugía de cabeza y cuello y de la The International College of Surgeons, una organización dedicada a promover la excelencia de los cirujanos y especialistas quirúrgicos de todo el mundo.
Además, recibió el Premio José Yoel mejor trabajo de Cirugía cabeza y cuello en tres oportunidades, 2011, 2012 y 2016.
