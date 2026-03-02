Quién es el titular de la Federación Venezolana de Fútbol, actor clave en la liberación de Gallo

c5n nahuel gallo (online-video-cutter.com)

Giménez Ochoa estudió Administración de Empresas en la Universidad Nueva Esparta, donde se graduó como licenciado en esa carrera. Tras completar sus estudios en Venezuela, continuó su formación en Estados Unidos, donde cursó la misma especialidad en la Universidad de Georgetown, ampliando así su perfil académico con experiencia internacional.

En Venezuela distintos sectores le cuestionan la autonomía de la FVF y critican la influencia política dentro de la estructura del fútbol.