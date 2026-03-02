Quién es el titular de la Federación Venezolana de Fútbol, actor clave en la liberación de Gallo
La intervención de la AFA logró lo que no pudo la poca diplomacia del gobierno de Javier Milei y Nahuel Gallo regresó ala Argentina después de más de 450 días detenido en Venezuela.
El gendarme argentino Nahuel Gallo llegó este lunes por la madrugada a la Argentina merced de las negociaciones que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostuvo en Venezuela ante el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Ante la impasividad del gobierno de Javier Milei, la AFA con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza logró entablar un diálogo con el régimen chavista que dio sus frutos. Y en este proceso jugó un papel central Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
Giménez asumió al frente de la FVF 2021, con apenas 34 años, en medio de una fuerte reestructuración del fútbol venezolano. Desde entonces, su figura quedó asociada no solo a la gestión deportiva, sino también a su cercanía con sectores del gobierno de Nicolás Maduro, en especial con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy a cargo del ejecutivo tras el secuestro de Maduro y su traslado a los Estados Unidos donde permanece detenido.
El vínculo entre "Chiqui" Tapia y Giménez proviene de los roles que ambos cumplen en el Consejo Ejecutivo de la Conmebol. De hecho la semana pasada se encontraron en Brasil y fue precisamente allí donde terminaron de cerrar las gestiones que destrabaron la liberación Gallo.
Este vínculo entre ambos dirigentes del fútbol se profundizó en los últimos años, también durante el ciclo de Fernando Batista como técnico de Venezuela.
Según se supo en las últimas horas, con las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela rotas la AFA había entablado conversaciones con la FVF sobre el caso de Nahuel Gallo a comienzos de 2025. Días antes, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich había advertido a la Selección argentina Sub 20 sobre su viaje a Venezuela para la disputa del Sudamericano de la categoría. El equipo nacional viajó de todas formas al certamen.
Giménez Ochoa estudió Administración de Empresas en la Universidad Nueva Esparta, donde se graduó como licenciado en esa carrera. Tras completar sus estudios en Venezuela, continuó su formación en Estados Unidos, donde cursó la misma especialidad en la Universidad de Georgetown, ampliando así su perfil académico con experiencia internacional.
En Venezuela distintos sectores le cuestionan la autonomía de la FVF y critican la influencia política dentro de la estructura del fútbol.
