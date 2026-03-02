El emocionante mensaje de la esposa de Nahuel Gallo en redes sociales tras su regreso al país

Y advirtió: "Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible. Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo".

Gómez cerró su mensaje con un reclamo para que liberen a todos los presos políticos que siguen detenidos en Venezuela: "#QueSeanTodos", pidió.

El vuelo que trasladó a Gallo aterrizó pasadas las 4.40 en un avión privado fletado por la AFA. Según trascendió, el gendarme realizó el trayecto con la camiseta de la Selección y compartió mates con los pilotos. La aeronave, un Bombardier Learjet 60, había aterrizado el domingo en Caracas.

En Ezeiza aguardaban, además de su familia, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, quien trabajaron sin lograr avance alguno durante más de un año por la liberación del gendarme. También estuvieron presentes el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, quienes acompañaron a Gallo durante el traslado.

Horas antes de la llegada, Gómez había anticipado en redes que su esposo ya estaba volando hacia la Argentina y escribió que “Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”. Finalmente, el reencuentro se concretó en la pista de Ezeiza.