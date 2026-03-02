El emocionante mensaje de la esposa de Nahuel Gallo en redes sociales tras su regreso al país
Tras reunirse con su esposo luego de casi 450 días, María Alexandra Gómez publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.
El gendarme Nahuel Gallo llegó en la madrugada de este lunes a la Argentina tras ser liberado luego de 448 días merced de las gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a la incapacidad del gobierno de Javier Milei de lograr avances.
Tras reencontrarse con su esposo en Ezeiza, María Alexandra Gómez publicó un sentido mensaje en sus cuentas en las redes sociales para expresar su agradecimiento y dar cuenta del tan esperado como movilizante momento que están viviendo después de más de un año junto a su hijito de apenas 3 años.
"Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca", comenzó su mensaje Gómez.
Y siguió: "Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho. Nahuel está con nosotros".
"Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo", contó la esposa del gendarme.
Y advirtió: "Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible. Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo".
Gómez cerró su mensaje con un reclamo para que liberen a todos los presos políticos que siguen detenidos en Venezuela: "#QueSeanTodos", pidió.
El vuelo que trasladó a Gallo aterrizó pasadas las 4.40 en un avión privado fletado por la AFA. Según trascendió, el gendarme realizó el trayecto con la camiseta de la Selección y compartió mates con los pilotos. La aeronave, un Bombardier Learjet 60, había aterrizado el domingo en Caracas.
En Ezeiza aguardaban, además de su familia, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, quien trabajaron sin lograr avance alguno durante más de un año por la liberación del gendarme. También estuvieron presentes el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, quienes acompañaron a Gallo durante el traslado.
Horas antes de la llegada, Gómez había anticipado en redes que su esposo ya estaba volando hacia la Argentina y escribió que “Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”. Finalmente, el reencuentro se concretó en la pista de Ezeiza.
