Amalia Granata cruzó a Javier Milei en pleno discurso: "Que alguien le avise que..."

Lejos de quedarse en esa ironía, Granata profundizó su postura con un segundo comentario que amplificó el impacto político de sus palabras. "A los K no los quiero nada!!! pero esto se le parece mucho Qué lástima porque era una oportunidad histórica de demostrar otra cosa". Con esa comparación, dejó entrever su decepción respecto del contenido y la forma del discurso presidencial, marcando distancia pese a no alinearse con el kirchnerismo.