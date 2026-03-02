Amalia Granata cruzó a Javier Milei en pleno discurso: "Que alguien le avise que..."
La diputada santafesina lanzó mensajes irónicos mientras el Presidente hablaba en el Congreso y cuestionó el tono de su intervención.
Mientras el presidente Javier Milei encabezaba la apertura del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación, Amalia Granata decidió expresarse en redes sociales con comentarios que no pasaron desapercibidos. Fiel a su estilo frontal, la legisladora provincial por Santa Fe utilizó su cuenta en X para ironizar sobre el tono del mandatario durante su exposición ante diputados y senadores.
En medio del discurso, Granata publicó: “Alguien que le avise que ya no es más panelista de Intratables”. La frase hizo alusión al pasado mediático de Milei, quien antes de su salto a la política participó en distintos programas de debate televisivo, entre ellos el ciclo Intratables. El mensaje rápidamente se viralizó y generó una ola de respuestas tanto de apoyo como de crítica hacia la diputada.
Lejos de quedarse en esa ironía, Granata profundizó su postura con un segundo comentario que amplificó el impacto político de sus palabras. "A los K no los quiero nada!!! pero esto se le parece mucho Qué lástima porque era una oportunidad histórica de demostrar otra cosa". Con esa comparación, dejó entrever su decepción respecto del contenido y la forma del discurso presidencial, marcando distancia pese a no alinearse con el kirchnerismo.
La intervención digital de la legisladora se dio en un contexto de máxima exposición institucional, con la atención pública puesta en el mensaje presidencial y en las definiciones políticas para el nuevo período legislativo. Su publicación se transformó rápidamente en tendencia y volvió a colocarla en el centro de la escena, un lugar que suele ocupar con frecuencia a partir de sus declaraciones en redes sociales.
Granata, conocida por su estilo directo y por no eludir controversias, volvió así a combinar ironía y crítica política en un momento clave del calendario institucional. Sus palabras reavivaron el debate sobre el tono confrontativo en la política argentina y sobre el vínculo entre el pasado mediático del Presidente y su rol actual al frente del Poder Ejecutivo.
