Esperado abrazo: Nahuel Gallo volvió al país tras más de un año detenido en Venezuela
El gendarme argentino arribó a Ezeiza luego de 448 días privado de su libertad y protagonizó un emotivo reencuentro con su esposa y su hijo en medio de un fuerte operativo.
El regreso de Nahuel Gallo a la Argentina tuvo una escena que quedará grabada en la memoria de su familia y de quienes siguieron de cerca su situación: el abrazo con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El gendarme había permanecido 448 días detenido en Venezuela y fue liberado este domingo por decisión del Gobierno de ese país.
Este lunes, finalmente, pudo pisar suelo argentino y reencontrarse con los suyos. La llegada se produjo en las primeras horas del día, en medio de un importante despliegue de seguridad. Apenas descendió del vuelo privado que lo trasladó hasta Buenos Aires, Gallo avanzó hacia la zona donde lo aguardaban sus familiares.
El momento fue profundamente emotivo: lágrimas, abrazos prolongados y palabras al oído marcaron el cierre de un largo período de incertidumbre y angustia. La escena fue registrada en video y rápidamente se difundió, generando una fuerte repercusión pública.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, además de su entorno íntimo estuvieron presentes figuras del ámbito político, entre ellas la senadora y ex ministra Patricia Bullrich y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ambas siguieron de cerca las gestiones vinculadas al caso y participaron de la recepción oficial. La liberación se produjo tras intensas negociaciones diplomáticas y fue confirmada este domingo por las autoridades venezolanas.
El traslado hacia la Argentina se realizó en un vuelo privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol, (FVF) una intervención que resultó clave para agilizar el operativo de regreso. Tras más de 440 días en condición de secuestro, la prioridad fue garantizar su retorno inmediato y en condiciones seguras.
El caso de Gallo había generado preocupación tanto en el ámbito político como en el social, con pedidos reiterados por su liberación. Su regreso marca el final de una etapa extremadamente compleja y abre el camino a un proceso de recuperación personal y familiar. El abrazo en Ezeiza no fue solo un gesto íntimo: simbolizó el cierre de una larga espera y el inicio de una nueva etapa tras un año y medio atravesado por la incertidumbre.
