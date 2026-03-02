Hasta Franco Rinaldi elogió al Chiqui Tapia por la liberación de Nahuel Gallo

franco rinaldi

"Lamento que el Presidente no haya dicho nada del gendarme liberado Nahuel Gallo", comenzó su diatriba Rinaldi contra el Gobierno. Y siguió: "Yo creo que el 'Chiqui' Tapia rompió el fútbol argentino, ese es su mayor crimen después no sé qué hizo. Pero, te digo la verdad, si él consiguió... porque el hermano de Delcy es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol... él levantó el teléfono, algo que no hizo nuestro Canciller... levantó el teléfono y dijo '¿sí?, maestro, me podés liberar a Nahuel Gallo?' '¿Quién es Nahuel Gallo?' dicen que le dijeron, 'es un gendarme, lo puso preso Maduro', 'sí sí sí ya te lo liberamos'".