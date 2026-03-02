Hasta Franco Rinaldi elogió al Chiqui Tapia por la liberación de Nahuel Gallo
El ex candidato a legislador porteño en 2023 cargó además con dureza contra el canciller Pablo Quirno y le pidió a Javier Milei que designe "un canciller que entienda un poquito de política exterior".
El gendarme Nahuel Gallo llegó en la madrugada de este lunes a la Argentina gracias a la intermediación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el gobierno de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez y ante la perplejidad del gobierno de Javier Milei que nunca supo encontrar vías para lograr sui liberación.
El impacto de la noticia fue tal que hasta el ex candidato a legislador porteño en 2023, quien tuvo que bajarse de la carrera luego de sus escandalosas declaraciones homofóbicas, Franco Rinaldi, fustigó al gobierno de Milei y al canciller Pablo Quirno al tiempo que elogió la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia.
"Lamento que el Presidente no haya dicho nada del gendarme liberado Nahuel Gallo", comenzó su diatriba Rinaldi contra el Gobierno. Y siguió: "Yo creo que el 'Chiqui' Tapia rompió el fútbol argentino, ese es su mayor crimen después no sé qué hizo. Pero, te digo la verdad, si él consiguió... porque el hermano de Delcy es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol... él levantó el teléfono, algo que no hizo nuestro Canciller... levantó el teléfono y dijo '¿sí?, maestro, me podés liberar a Nahuel Gallo?' '¿Quién es Nahuel Gallo?' dicen que le dijeron, 'es un gendarme, lo puso preso Maduro', 'sí sí sí ya te lo liberamos'".
Y luego disparó con munición gruesa contra el canciller Quirno que no logró ningún avance en las negociaciones para intentar la liberación de Gallo que permaneció detenido casi 450 días en Venezuela. "Yo no lo echaría ahora a Quirno. Pero Presidente... créame que usted necesita un canciller... alguien que entienda un poquito de política exterior", sentenció Rinaldi.
En medio de la fuerte polémica con el Gobierno nacional por la autoría del rescate y las trabas judiciales, el Chiqui Tapia destacó a través de las redes sociales la exitosa negociación internacional. En su breve pero contundente comunicado, Tapia resaltó ayer que "gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y Conmebol, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia".
De esta forma, la dirigencia del fútbol argentino reafirmó su rol protagónico como puente humanitario en una misión sin precedentes, evidenciando los fuertes lazos construidos a través del deporte en la región y dejó en un estado de absoluta perplejidad al gobierno de Milei que eligió el mutismo como una respuesta ante su incapacidad para lograr por la vía diplomática lo que sí logró la AFA.
