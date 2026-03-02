Salarios y empleo en la era Milei: un relato que choca de frente con la realidad

grafico

"Y en pesos? Los salarios registrados (SIPA) medidos con la inflación actualizada da caída hasta nov 25 del 10% vs nov 23. Y a su vez, hace cinco meses consecutivos que todos los indicadores de salarios con la inflación Indec NO actualizada tamb dan caída. Y si no queremos créele a los datos del salario real, basta con ver el nivel de mora de las deudas para entender q la gente no solo está endeudada sino q además no puede pagar las deudas", concluyó Costantino.

Luego desenmascaró la mentira detrás de la supuesta "baja del desembleo".

“Bajamos el desempleo y creció el empleo. Ustedes no saben nada”, dijo Milei. Sin embargo Costantino advirtió en sus redes sociales que los datos oficiales lo desmienten. "Desocupación SUBIO de 5,4% en 3T de 2023 a 6,3% en 3T 2025. Los ocupados q demandan empleo SUBIÓ de 14,8% a 15,4% Creció el empleo. SI, es cierto. SOLO creció la informalidad y el monotributo (trabajo precario: Hay 540 mil INFORMALES MÁS que en dic 2023. HAY 137 mil MONOTRIBUTISTAS MÁS q en nov 23. 192.320 empleos registrados privados destruidos vs nov 23 a nov 25. 79.620 empleos registrados públicos menos desde nov 23 a nov 25. 22.436 empleadas domésticas registras menos CAE LA INDUSTRIA, COMERCIO , TURISMO Y CONSTRUCCIÓN", detalló.

Y siguió: "Dijo que estabilizó la economía, pero hace 8 meses que sube la inflación. La morosidad está en su nivel récord : 12% para créditos personales vs 4,2% en nov 23. Y 24,5% llega la morosidad hoy en billeteras virtuales. Los salarios registrados pierden 10% vs nov 23 con la inflación actualizada".

