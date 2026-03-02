Salarios y empleo en la era Milei: un relato que choca de frente con la realidad
Peleado con la realidad, Javier Milei intentó sostener ante la Asamblea Legislativa el alicaído relato libertario. Acá, lo detalles de las mentiras que dijo en su explosivo discurso de apertura de sesiones ordinarias.
El presidente Javier Milei inauguró el domingo el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con un escandaloso discurso pensado para contener el respaldo de propios y profundizar la grieta con la oposición como único argumento de cara a las presidenciales del próximo año.
Lejos de cualquier autocrítica, el mandatario libertario intentó sostener el relato oficial y para ello desplegó su ya consabida cataratas de estadísticas, la mayor parte de ellas forzadas o directamente falsas. La periodista Rosalía Costantino contrapuso en sus redes sociales el relato libertario con los datos de la realidad que en la Casa Rosada intentan negar.
En ese sentido, Costantino advirtió que "Milei dice que los salarios en dólares se triplicaron, y eso no es cierto. Se duplicaron, o sea, crecieron el doble en dólares".
Y explicó: "Ahora bien, en Argentina hay que medir poder de compra. Se cobra en pesos y se gasta en pesos mensualmente, salvo para comprarte una casa o un bien de lujo. El salario se deflacta x inflación, no x dólar. Por dólar, se duplicó".
"Salario registrado mediana nov 23: $364.000 (en mano); Dólar blue: $900; Salario en USD: 405; Fuente: SIPA" detalló y siguió: "Salario registrado mediana nov 25: $1.181.000 (en mano); Dólar oficial promedio nov: $1.470; Salario en USD: 803".
"Y en pesos? Los salarios registrados (SIPA) medidos con la inflación actualizada da caída hasta nov 25 del 10% vs nov 23. Y a su vez, hace cinco meses consecutivos que todos los indicadores de salarios con la inflación Indec NO actualizada tamb dan caída. Y si no queremos créele a los datos del salario real, basta con ver el nivel de mora de las deudas para entender q la gente no solo está endeudada sino q además no puede pagar las deudas", concluyó Costantino.
Luego desenmascaró la mentira detrás de la supuesta "baja del desembleo".
“Bajamos el desempleo y creció el empleo. Ustedes no saben nada”, dijo Milei. Sin embargo Costantino advirtió en sus redes sociales que los datos oficiales lo desmienten. "Desocupación SUBIO de 5,4% en 3T de 2023 a 6,3% en 3T 2025. Los ocupados q demandan empleo SUBIÓ de 14,8% a 15,4% Creció el empleo. SI, es cierto. SOLO creció la informalidad y el monotributo (trabajo precario: Hay 540 mil INFORMALES MÁS que en dic 2023. HAY 137 mil MONOTRIBUTISTAS MÁS q en nov 23. 192.320 empleos registrados privados destruidos vs nov 23 a nov 25. 79.620 empleos registrados públicos menos desde nov 23 a nov 25. 22.436 empleadas domésticas registras menos CAE LA INDUSTRIA, COMERCIO , TURISMO Y CONSTRUCCIÓN", detalló.
Y siguió: "Dijo que estabilizó la economía, pero hace 8 meses que sube la inflación. La morosidad está en su nivel récord : 12% para créditos personales vs 4,2% en nov 23. Y 24,5% llega la morosidad hoy en billeteras virtuales. Los salarios registrados pierden 10% vs nov 23 con la inflación actualizada".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario