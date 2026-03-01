Quién es la "Chilindrina Troska" según Javier Milei y de dónde sacó el apodo

Inmediatamente después, ante los gritos que provenían de las bancas de la izquierda, el Presidente lanzó la peculiar frase: "¿Qué te pasa, Chilindrina Troska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Troska? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, chilindrina, dale". Aunque no la nombró con nombre y apellido, el apodo estaba dirigido a la referente del espacio, Myriam Bregman.