Quién es la "Chilindrina Troska" según Javier Milei y de dónde sacó el apodo
El Presidente sorprendió durante su discurso en el Congreso al utilizar un particular sobrenombre para apuntar contra la izquierda. El origen del término.
Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei protagonizó un fuerte y llamativo cruce verbal con los legisladores del Frente de Izquierda. En medio de los abucheos y las interrupciones, el mandatario apuntó directamente contra la bancada opositora utilizando un apodo que rápidamente se volvió tendencia: "Chilindrina Troska".
El intercambio comenzó cuando Milei se dirigió al diputado Nicolás del Caño para chicanearlo por su caudal electoral: "Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores... ¿sabés que tendríamos un problema muy grave? Porque ustedes no son más que el 5%".
Inmediatamente después, ante los gritos que provenían de las bancas de la izquierda, el Presidente lanzó la peculiar frase: "¿Qué te pasa, Chilindrina Troska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Troska? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, chilindrina, dale". Aunque no la nombró con nombre y apellido, el apodo estaba dirigido a la referente del espacio, Myriam Bregman.
El origen del apodo que usó Javier Milei
Lejos de ser una invención espontánea del Jefe de Estado en pleno Congreso, el apodo proviene del mundo de las redes sociales. Específicamente, fue acuñado por Luli Ofman, una politóloga, humorista y creadora de contenido que se popularizó en internet con su latiguillo "con la tuya, contribuyente".
En una reciente entrevista radial, Ofman repasó su propio "diccionario" de apodos políticos, confirmando que ella es la autora intelectual del sobrenombre que utilizó el Presidente. "A Bregman le digo la Chilindrina Troska, por ejemplo" _A Grabois le digo 'El Che Guevara Caramel, reveló la influencer en el programa.
