Quién es Francisco Adorni, el hermano de Manuel que también es investigado por enriquecimiento ilícito

Formación y trayectoria técnica de Francisco Adorni

Contador público por la Universidad Nacional de La Plata y especialista en Administración Financiera y Control del Sector Público, Francisco Adorni desarrolló su carrera casi íntegramente en organismos estatales:

Inicios: Ingresó en 2002 a la Secretaría de Hacienda de Ezeiza.

Paso por el Poder Judicial: Desde 2004 y durante casi dos décadas, se desempeñó en el área administrativa del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires .

Perfil: Durante este tiempo, su labor fue estrictamente técnica, manteniéndose alejado de la exposición mediática y la militancia partidaria.

Con la llegada de su hermano al núcleo del poder nacional, la carrera de Francisco tomó un impulso estratégico dentro de la administración pública:

Ministerio de Defensa: En febrero de 2024, pidió licencia en el Consejo de la Magistratura para asumir como asesor de Luis Petri . Rápidamente, fue nombrado titular de la Unidad de Auditoría Interna , área responsable del control financiero de la cartera.

IAF y política territorial: En junio de 2025, fue designado presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Ese mismo año, saltó a la arena electoral y obtuvo una banca como diputado bonaerense por La Libertad Avanza.

La denuncia contra Francisco Adorni

La creciente visibilidad de los hermanos Adorni trajo consigo un aumento en el escrutinio opositor. El punto de mayor tensión se alcanzó tras la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien acusó a Francisco Adorni de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, alegando inconsistencias en su patrimonio.

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien ya inició las medidas preliminares para auditar sus movimientos financieros. Este proceso judicial no solo compromete la situación personal del funcionario, sino que impacta directamente en la narrativa de transparencia de la que hace gala el entorno presidencial.