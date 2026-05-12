Ocho de cada 10 argentinos creen que Manuel Adorni debe renunciar o al menos tomarse una licencia

Manuel Adorni, $LIBRA y créditos del Nación

A este cada vez más complejo escenario para el Gobierno, se suma el escándalo Adorni.

De acuerdo con el sondeo, 8 de cada 10 argentinos creen que Adorni debería o bien renunciar o bien pedir un licencia. En el desagregado se advierte que el 55,1% de los encuestados cree que Adorni debería renunciar a su cargo mientras que el 23,6% aseguró debería tomar licencia hasta que la Justicia aclare los hechos de corrupción que se le atribuyen.

Consultados sobre la cripto estafa libertaria $Libra, un 59% cree que la responsabilidad es del Presidente o su entorno, mientras que para el 67,4%, los millonarios créditos del Banco Nación para funcionarios configuran un acto de corrupción.

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El relevamiento fue hecho a nivel país sobre un universo de 2.200 casos consultados entre el 13 y el 27 de abril, con un margen de error de +/- 2,1 por ciento.

En cuanto a la situación económica del país, la evaluación positiva desciende 11,9 puntos respecto a febrero (15,4%), y aumenta la opinión negativa a 54,9% y la regular, a 29,5%. También caen las expectativas optimistas respecto al futuro para quedar en 33,9%.

Además, la inflación que estuvo en aumento desde mayo del año pasado, ocupa el primer lugar en las preocupaciones de los argentinos, con el 28,3%, aumentando 5,5 puntos respecto a febrero.

En el orden de preocupaciones le siguen la corrupción con el 15,9% y la desocupación, con el 15,4%.

Los encuestados también se pronunciaron sobre la gestión del Gobierno y la aprobación de la gestión bajó 9,6 puntos para quedar en 37,2%, mientras la desaprobación es del 54,3%, el nivel más alto desde que arrancó la gestión de Milei.

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