En medio tensiones internas, el Gobierno reunió a su mesa política pero con algún faltazo y salida anticipada
El oficialismo busca reordenar a la tropa y la estrategia legislativa, en medio del fuego cruzado por el caso Manuel Adorni. Los detalles del encuentro
En una jornada atravesada por la Marcha Federal Universitaria y por el impacto político de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, se reunió la mesa política en la Casa Rosada con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa y recuperar la iniciativa en la agenda pública.
El encuentro se desarrolló entre las 16 y las 18.15 en el Salón de los Escudos y estuvo centrada en coordinar la actividad parlamentaria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en un contexto de tensiones internas y dificultades para avanzar con proyectos propios.
La mesa estuvo encabezada por Karina Milei y Adorni. También participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El asesor presidencial Santiago Caputo no asistió por compromisos de agenda, mientras que la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se retiró antes de la finalización por otra reunión prevista en el Senado.
Durante el encuentro, el jefe de Gabinete expuso sobre el paquete de proyectos que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso, integrado por una decena de iniciativas que buscarán ampliar la agenda legislativa oficialista en las próximas semanas. Entre los ejes también se destacó el avance de la reforma electoral impulsada por la administración de Javier Milei.
La reunión, que originalmente estaba prevista para las 14, fue reprogramada para las 16, en coincidencia con la movilización universitaria en Plaza de Mayo, y se realizó en un contexto político desafiante para el Gobierno.
Internas y debate por la reforma electoral
Uno de los principales focos de tensión dentro del oficialismo gira en torno al proyecto de reforma electoral que impulsa el núcleo duro de La Libertad Avanza. Desde ese sector insisten en avanzar sin modificaciones, incluyendo la eliminación de las PASO y la incorporación del apartado de Ficha Limpia.
Sin embargo, algunos aliados parlamentarios consideran que esos puntos deberían tratarse por separado para facilitar su aprobación. En el Senado, incluso referentes cercanos al oficialismo reconocen que el Ejecutivo no cuenta con los votos necesarios para sancionar la iniciativa en su versión actual.
Las diferencias también se evidenciaron en la postura de Bullrich, quien habría promovido desdoblar el tratamiento del proyecto. Además, la senadora multicamisetas había generado incomodidad dentro del espacio al reclamar públicamente que Adorni presentara su declaración jurada para descomprimir el impacto de las denuncias en su contra.
Esa presión derivó en una respuesta del Gobierno, que confirmó que el vocero, que pasó de deslomado a desdichado, realizará la presentación correspondiente mientras intenta contener el costo político del caso.
Con este nuevo encuentro, la Casa Rosada intenta mostrar cohesión interna y retomar el control de la agenda en el Congreso, donde también asoman debates sensibles como la denominada Ley Hojarasca y la revisión de los subsidios para las zonas frías.
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