En medio tensiones internas, el Gobierno reunió a su mesa política pero con algún faltazo y salida anticipada

La reunión, que originalmente estaba prevista para las 14, fue reprogramada para las 16, en coincidencia con la movilización universitaria en Plaza de Mayo, y se realizó en un contexto político desafiante para el Gobierno.

Internas y debate por la reforma electoral

Uno de los principales focos de tensión dentro del oficialismo gira en torno al proyecto de reforma electoral que impulsa el núcleo duro de La Libertad Avanza. Desde ese sector insisten en avanzar sin modificaciones, incluyendo la eliminación de las PASO y la incorporación del apartado de Ficha Limpia.

Sin embargo, algunos aliados parlamentarios consideran que esos puntos deberían tratarse por separado para facilitar su aprobación. En el Senado, incluso referentes cercanos al oficialismo reconocen que el Ejecutivo no cuenta con los votos necesarios para sancionar la iniciativa en su versión actual.

Las diferencias también se evidenciaron en la postura de Bullrich, quien habría promovido desdoblar el tratamiento del proyecto. Además, la senadora multicamisetas había generado incomodidad dentro del espacio al reclamar públicamente que Adorni presentara su declaración jurada para descomprimir el impacto de las denuncias en su contra.

Esa presión derivó en una respuesta del Gobierno, que confirmó que el vocero, que pasó de deslomado a desdichado, realizará la presentación correspondiente mientras intenta contener el costo político del caso.

Con este nuevo encuentro, la Casa Rosada intenta mostrar cohesión interna y retomar el control de la agenda en el Congreso, donde también asoman debates sensibles como la denominada Ley Hojarasca y la revisión de los subsidios para las zonas frías.