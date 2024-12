Quién es Julio Moreno Ovalle, el diputado libertario que justifica la quita de medicamentos a jubilados

En cuanto a la posibilidad de que los nuevos requisitos obstaculicen el acceso a medicamentos vitales, el diputado dio una llamativa declaración y negó que pueda llegar a afectar la salud de las personas mayores. “No creo que tenemos que apuntar a ese tipo de sensibilidades. Esa persona puede tener parientes, o gente que le pueda ayudar. No creo que sea para tanto”, afirmó.

Qué dijo Julio Moreno Ovalle sobre la quita de medicamentos a jubilados

Moreno Ovalle, que integra las comisiones de Personas Mayores y de Previsión y Seguridad Social en la Cámara de Diputados, insistió en que “lo primero y fundamental es preservar el déficit fiscal cero” y que esto afecta a “todos los sectores”. ”Los que cobran un poco más van a tener que pagar, y los que cobran menos van a tener más beneficios”, dijo, en una entrevista con El Destape AM 1070.

El PAMI anunció la implementación de nuevos requisitos para que los jubilados puedan acceder al beneficio de medicamentos gratuitos. Ahora, quienes necesiten una cobertura del 100% deberán tramitar un “subsidio social”, que incluye condiciones como no percibir ingresos superiores a $390.000 mensuales, no estar afiliados a una prepaga y no poseer vehículos de menos de 10 años de antigüedad.

Las nuevas restricciones significan el fin del plan “Vivir Mejor”, establecido durante el gobierno de Alberto Fernández, que garantizaba la gratuidad total de medicamentos para los afiliados. Según el comunicado del organismo, las restricciones forman parte de una “gestión planificada y eficiente” para mantener la sostenibilidad financiera del PAMI, que brinda servicios a más de 5,3 millones de personas.

El director del PAMI, Esteban Leguizamo, defendió las medidas al afirmar que los ajustes buscan garantizar el acceso a medicamentos para quienes realmente lo necesitan. “No estamos sacando ningún medicamento del vademécum”, aseguró, al reiterar que la cobertura gratuita estará disponible para quienes cumplan con los nuevos requisitos.