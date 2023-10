Ramiro Marra quiso exigir sobre qué hablar en C5N y se cruzó fuerte con Gustavo Sylvestre

El libertario primero se molestó por las preguntas que le hicieron sobre el equipo de personas que formarían parte de su mandato, ya que consideró que era "un día especial", y reclamó: "Me pueden preguntar de la denuncia penal que me hizo el Presidente".

"Espera. Estamos haciendo las preguntas nosotros. Es el mismo esquema del mes anterior, no se cambió nada. Uno te invita y es para que te pregunten los periodistas y tenes dos minutos finales para vos", le retrucó el conductor, e insistió: "Es una propuesta de candidatos a jefes de gobierno porteño porque queremos que los porteños conozcan las propuestas de los candidatos".

Frente a esa respuesta, Marra cedió su postura aguerrida y reconoció que "no conozco las reglas del programa" y agregó: "Gracias por la oportunidad".

El CRUCE de GUSTAVO SYLVESTRE con RAMIRO MARRA en MINUTO UNO: "TENGO un DÍA ESPECIAL"

Ramiro Marra dice ser víctima de "persecución política"

En el inicio del segmento del programa de Gustavo Sylvestre, el actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires expresó su enojo por la denuncia que recibió por "intimidación pública" por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"Para mi hoy es un día difícil, es un día que me marca políticamente", sentenció en C5N. A raíz de eso, apuntó contra Santoro y contó que no lo saludó porque "no le da la cara".

"Entiendo que me haya esquivado porque hoy recibí mi primer denuncia penal, recibí una persecución política", argumentó Marra.