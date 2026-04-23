Reapareció Guillermo Francos y habló del caso Adorni: "Hay que tomarlo con seriedad"
Tras completar su labor como nexo entre el Ejecutivo y el Congreso para la Ley Bases, Guillermo Francos volvió al sector privado y opinó de su sucesor.
El tiempo otorga una perspectiva valiosa en la mayoría de los temas, y esta semana el exjefe de Gabinete Guillermo Francos habló públicamente de su sucesor, Manuel Adorni, tras los eventos polémicos que lo tienen en la mira de la Justicia.
"Me cuesta mucho opinar sobre este tema, pero hay que tomarlo con mucha seriedad", señaló Francos durante su visita al programa "¿La ves?", por TN.
"Un jefe de Gabinete tiene que guardar un estilo, pero no que pinte irónico o soberbio", convino el otrora nexo entre el Ejecutivo y el Congreso para negociar las adhesiones de propios y "dialoguistas" a la Ley Bases y otros proyectos claves al inicio de la gestión libertaria.
Guillermo Francos reconoció que a Manuel Adorni "el Presidente decidió apoyarlo", en medio de los cuestionamientos por compras de departamentos y viajes a Punta del Este, pero aclaró que mantiene una comunicación fluida con Javier Milei y sabe que está "molesto con muchas cosas".
"Lo veo molesto con muchas cosas, se lo ve en la expresión", sentenció.
Guillermo Francos dejó en noviembre de 2025 el puesto de Jefe de Gabinete de Javier Milei y casi en seguida el puesto quedó en manos de Manuel Adorni, quien hasta ese entonces era vocero presidencial y diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires.
"Siempre voy a estar a disposición del Presidente y de la gestión", aclaró ahora que está de regreso en el ámbito privado, pero pendiente de los movimientos internos de La Libertad Avanza.
"El Presidente se encuentra muchas veces entre dos sectores muy fuertes que tienen posiciones contrapuestas y tiene que tomar decisiones. Por eso preferí irme amigablemente. Sentía que había un clima complicado", explicó.
"Hay cosas que perjudican al Gobierno, que generan un clima de duda. Falta ser un poco más racionales en estos temas y no permitir que los dominen las pasiones", expresó.
Aunque quiso ser diplomático, Guillermo Francos aprovechó su seniority para remarcar cuestiones como que Santiago Caputo "tiene la confianza del Presidente y la capacidad para ocupar un rol en el Gobierno", o que la relación entre Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.
"Ellos tienen una relación difícil desde hace tiempo y el Presidente tiene sus dudas sobre la vice", convino.
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