Reapareció Mario Pontaquarto en medio del debate por la reforma laboral: "Terminó sancionada con sobornos"

Y sentenció: "La ley terminó sancionada con sobornos, porque la Alianza necesitaba los votos y no los tenía. El dinero salió de la Secretaría de Inteligencia, de sus fondos reservados. Fueron 4.700.000 pesos, en el 1 a 1".

Moyano Ley Banelco.mp4

"Previo a la sanción de la ley, se empezó a conversar entre bloques esta situación de que iban a pedir dinero para sancionarla. El que pidió guita para los votos fue el peronismo", recordó y contó que "se convocó una reunión en Casa de Gobierno, yo pensé que era para informar el estado de situación de la ley, pero no fue así sino para acordar los sobornos. El presidente dijo que eso se arregle con el secretario de la SIDE".

"La tarde del 18 de abril del año 2000 se comunican conmigo para reunirme con el secretario de la SIDE y coordinar los pagos. Me reuní con él y me dijo que en el transcurso de la tarde me iban a llamar para coordinar la transacción. Así fue: entré por el garage de la SIDE y me estaban esperando en el octavo piso con un maletín que tenía el dinero. En su momento quise devolver la plata, y el secretario de la SIDE me dijo que buscara un lugar seguro para guardarla", siguió.

Y recordó que "a la semana siguiente de que se sancionó la ley, yo llevé el dinero a la casa de un sindicalista a la que me habían enviado".