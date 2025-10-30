Federico Sturzenegger quiso minimizar el debate por la jornada laboral, pero lo complicó aún más

Sturzenegger rechazó también versiones sobre recortes de vacaciones y llamó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo”, instando a esperar la presentación oficial del proyecto.

Lo cierto es que no se tratan de rumores sino que existe un proyecto de flexibilización laboral que ya fue presentado por la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez que busca eliminar numerosos derechos laborales.

La flexibilización laboral que piensa el gobierno libertario incluye, entre otras cosas:

Jornada laboral de 12 horas con un tope de 60 horas semanales.

con un tope de 60 horas semanales. Creación de un “banco de horas” : las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo.

: las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo. Eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa , siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan tanto empleados y empleadores.

, siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan tanto empleados y empleadores. Imposibilidad de realizar juicios laborales , incluyendo los motivados por abuso patronal.

, incluyendo los motivados por abuso patronal. Eliminación de los Convenios Colectivos de Trabajo .

. Contratos individuales entre partes suscritos en cualquier moneda.

suscritos en cualquier moneda. Fechas y períodos de vacaciones a merced del empleador : decide cuándo otorgarlas e incluso puede fraccionarlas.

: decide cuándo otorgarlas e incluso puede fraccionarlas. La posibilidad de pagar parte del salario con tickets canasta o restaurant.