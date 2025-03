Reclamo de la abogada de Hayden Davis para Taiano: "Asígnenle fiscal adjunto"

En su cuenta en la red social X Yanina Nicoletti publicó una supuesta conversación entre un colega suyo y el fiscal Eduardo Taiano, que quedó a cargo de la investigación.

El Dr. Taiano está con mucho trabajo según hizo saber al colega, asígnele un fiscal conjunto…



Porque sancionarlo no se si aplica, no puede ser verdad que el hijo esté trabajando para el PE, una de las partes investigadas y no se haya inhibido o no se lo… pic.twitter.com/acpBn3msIC — Yanina Nicoletti (@YaninaNicoletti) March 7, 2025

En esa captura de una supuesta conversación que se dio por medio de la app de mensajería instantánea WhatsApp, el colega de la abogada de Davis le reclama a Taiano por una causa que no avanza.

"Conseguir justicia en tiempo y forma es mi trabajo, Ud debería hacer el suyo que es investigar en tiempo y forma", le reclamó el letrado.

A lo que el supuesto Taiano le responde: "son puntos de vista, no está planchada, pero se agilizaría si ud aportaría (sic) el certificado médico donde fue tratada la menor, es una sugerencia, ud es querellante, lo dejo porque estoy muy ocupado".

Frente a estos mensajes Nicoletti el reclamó al Procurador General de la Nación, es decir el jefe de los fiscales, que "el Dr. Taiano está con mucho trabajo según hizo saber al colega, asígnele un fiscal conjunto…".

fiscal taiano.jpg Fiscal Eduardo Taiano.

Y luego volvió a cargar sobre el supuesto conflicto de intereses que existe en el marco de la investigación. Es que Taiano tiene que investigar al mismo gobierno del que forma parte su hijo.

"Porque sancionarlo no se si aplica, no puede ser verdad que el hijo esté trabajando para el PE, una de las partes investigadas y no se haya inhibido o no se lo haya sancionado… no?", sentenció y concluyó "Llamado al Procurador General, jefe de todos los fiscales de la Nación!! Sigue siendo el Dr. Casal o ya se designó al Dr. Amerio?".

Nicoletti se refiere a Sebastián Amerio, hombre de extrema confianza del asesor sin cargo oficial y jefe del muy bien rentado ejército de trolls, Santiago Caputo. Amerio es el segundo del ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y según trascendidos quien está realmente detrás de su funcionamiento.