Reforma Laboral: el Gobierno eliminará el polémico artículo sobre las licencias médicas

En una jornada marcada por intensas negociaciones en los despachos de la Casa Rosada, La Libertad Avanza (LLA) cedió ante las presiones del PRO, Provincias Unidas y los bloques federales y finalmente va a retirar el Artículo 44 sobre las licencias médicas, uno de los más polémicos de la Reforma Laboral que cuenta con media sanción en el Senado.