El Gobierno porteño celebró el fallo del TSJ que respalda el uso del Ripte en las indemnizaciones laborales

Esta determinación pone fin a la práctica que durante años llevó los montos indemnizatorios a cifras consideradas desproporcionadas, especialmente en contextos de alta inflación, lo que generaba conflictos entre empleadores, aseguradoras y trabajadores. Además, el TSJ reafirmó su competencia en la materia, amparado en lo resuelto por la Corte Suprema en el caso Levinas, donde se estableció que es la máxima instancia de revisión para las causas provenientes de la justicia nacional radicadas en la Ciudad.

El caso puntual que originó esta resolución fue “Asociart SA ART s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Valdez Carlos Alberto”, una demanda presentada por un trabajador gráfico que sostuvo haber desarrollado una enfermedad laboral por las tareas repetitivas y el esfuerzo físico que implicaba su actividad. La sentencia, firmada por los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, contó además con una opinión coincidente del juez Luis Lozano y la disidencia de la magistrada Alicia Ruiz.

En su conjunto, el pronunciamiento determinó que el Ripte debe aplicarse también en casos anteriores al 2019, consolidando una doctrina que busca otorgar seguridad jurídica y previsibilidad en los juicios que se tramitan por accidentes de trabajo. Para el gobierno porteño, el fallo representa un mensaje institucional potente sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema de justicia laboral más ordenado y sustentado en parámetros objetivos.