Diego Santilli citó a Jorge Macri en Casa Rosada por el Presupuesto 2026 y la coparticipación para CABA
El ministro del Interior Diego Santilli negocia el respaldo legislativo de la Ciudad al proyecto de Ley del Presupuesto 2026 de Javier Milei.
La agenda política del gobierno de Javier Milei, de cara al periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, sumará este jueves un capítulo clave a partir del encuentro que mantendrán este mediodía en Casa Rosada el ministro del Interior Diego Santilli y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
Santilli citó al jefe de Gobierno porteño para avanzar en dos frentes que se retroalimentan: el apoyo al proyecto de Presupuesto 2026 y el reclamo histórico por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. La reunión llega después de varias rondas de conversaciones con gobernadores de distintos signos políticos, en las que el oficialismo busca garantizar los votos necesarios para aprobar la ley de gastos y recursos.
El reclamo porteño volvió a escalar en los últimos meses. La Ciudad sostiene que la Nación acumula una deuda que ronda los 274 mil millones de pesos, producto de transferencias parciales o demoradas del fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir un coeficiente mayor de coparticipación. A ese monto se suma una discusión de fondo: Ciudad insiste en recuperar el porcentaje original que regía antes del recorte de 2020, cuando el Ejecutivo nacional redujo el coeficiente del 3,5 por ciento al 1,4 por ciento y derivó recursos hacia la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis policial.
En rigor, durante su presidencia Mauricio Macri lo había aumentado de manera unilateral y luego Alberto Fernández lo retrotrajo a su nivel anterior.
El gobierno porteño busca ahora que el Presupuesto 2026 incluya una partida específica para saldar la deuda y establezca un cronograma de pagos que dé previsibilidad administrativa. La gestión de Macri también presiona por un acuerdo político que habilite la restitución plena del porcentaje de coparticipación, algo que la Ciudad calcula en alrededor de 6 mil millones de dólares si se consideran los años acumulados.
Para la administración nacional, el planteo implica una tensión delicada: la necesidad de asegurar apoyos legislativos para destrabar el Presupuesto convive con un frente fiscal ajustado y la decisión de evitar compromisos que impliquen mayores erogaciones. Si bien en la Casa Rosada reconocen la legitimidad del reclamo, las conversaciones previas con el ministro de Economía, Luis Caputo, dejaron más gestos de buena voluntad que propuestas concretas.
En este contexto, la reunión entre Santilli y Macri aparece como un intento de ordenar la negociación y de medir hasta dónde está dispuesto a avanzar cada actor. La Ciudad llega con un reclamo sólido y un presupuesto condicionado por la falta de fondos; el Gobierno nacional, con una necesidad política urgente y la intención de evitar nuevos conflictos federales mientras encara su paquete de reformas.
Aunque no se espera que del encuentro surja un acuerdo definitivo, el diálogo marcará el ritmo de las próximas semanas. Lo que está en juego no es solo el Presupuesto 2026, sino la relación entre Nación y Ciudad en un momento en el que cada compromiso fiscal tiene impacto directo en la arquitectura política del oficialismo.
