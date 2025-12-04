Diego Santilli citó a Jorge Macri en Casa Rosada por el Presupuesto 2026 y la coparticipación para CABA

jorge macri

Para la administración nacional, el planteo implica una tensión delicada: la necesidad de asegurar apoyos legislativos para destrabar el Presupuesto convive con un frente fiscal ajustado y la decisión de evitar compromisos que impliquen mayores erogaciones. Si bien en la Casa Rosada reconocen la legitimidad del reclamo, las conversaciones previas con el ministro de Economía, Luis Caputo, dejaron más gestos de buena voluntad que propuestas concretas.

En este contexto, la reunión entre Santilli y Macri aparece como un intento de ordenar la negociación y de medir hasta dónde está dispuesto a avanzar cada actor. La Ciudad llega con un reclamo sólido y un presupuesto condicionado por la falta de fondos; el Gobierno nacional, con una necesidad política urgente y la intención de evitar nuevos conflictos federales mientras encara su paquete de reformas.

Aunque no se espera que del encuentro surja un acuerdo definitivo, el diálogo marcará el ritmo de las próximas semanas. Lo que está en juego no es solo el Presupuesto 2026, sino la relación entre Nación y Ciudad en un momento en el que cada compromiso fiscal tiene impacto directo en la arquitectura política del oficialismo.