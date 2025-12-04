Manuel Adorni se reunió con la nueva ministra de Seguridad: "La Doctrina Bullrich sigue"

En un mensaje en redes la flamante ministra aseguró que su gestión buscará fortalecer la formación de las Fuerzas. “No hay desarrollo posible sin seguridad ni libertad sostenible sin orden”, concluyó.

monteoliva y bullrich

En su debut como ministra de Seguridad de la Nación, Monteoliva expuso este miércoles sobre los lineamientos del Plan Estratégico para Sectores Productivos, una iniciativa del gobierno nacional que apunta a fortalecer la protección de los activos críticos del país con el objetivo de combatir el crecimiento de mercados ilegales en áreas clave para la economía argentina.

"La infraestructura crítica sufre permanentemente amenazas", dijo Monteoliva. Se trata, a criterio de la ministra, de temas de "seguridad nacional" que requieren de un abordaje integral con el objetivo de lograr la desarticulación de organizaciones criminales que operan en perjuicio de compañías privadas, de la sociedad civil y del Estado nacional mediante el desvío de la actividad legal hacia el mercado ilegal de sustanciales montos de dinero.