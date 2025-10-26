Resultados de las elecciones legislativas 2025: cómo seguir el escrutinio
Se llevaron a cabo este domingo las elecciones legislativas para definir la renovación del Congreso. Todos los detalles del escrutinio.
En el marco del calendario electoral de este año, el este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos eligieron, a nivel nacional, 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral en donde vuelve a ponerse a prueba el Gobierno de Javier Milei.
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el oficialismo.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Cómo seguir el escrutinio oficial de las elecciones legislativas 2025
El Ministerio del Interior lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, desarrollada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) para seguir la carga de datos del escrutinio provisorio.
Sitio oficial: https://resultados.elecciones.gob.ar/espera
Los resultados de las elecciones legislativas 2025
Del mismo modo se pueden seguir los resultados oficial a través de minutouno.com.
