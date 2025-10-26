Boca de urna: qué dice y qué pasa con los resultados de las elecciones legislativas 2025

Los boca de urna son encuestas que realizan las consultoras políticas durante la jornada de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos donde votaron. En concreto, dicen el voto de los encuestados.

Los datos recogidos a través de este servicio no pueden ser publicados en ningún medio, ya que de lo contrario se violaría la Ley nacional, ya que el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe “actos de proselitismo público” y "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre".

De esta manera, los boca de urna recién pueden ser difundidos de forma legal a las 21 de ese domingo.

A qué hora estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025

Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.