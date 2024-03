Rodrigo De Loredo se encolumnó detrás de Javier Milei y apuntó contra Villarruel por el rechazo al DNU

rodrigo de loredo

En medio de la interna entre Milei y su vice Victoria Villarruel, De Loredo advirtió tras el encuentro con Francos que “fue un error de la vicepresidenta haber convocado a una sesión por el DNU cuando se está trabajando la comisión Bicameral que se tendría que expresar”.

El primer poroteo de voluntades en Diputados muestra con seguridad a los que están a favor: los 39 diputados de La Libertad Avanza, más los 37 del PRO, los 8 del bloque Innovación, los 3 de Independencia, los 2 de Producción y Trabajo y los 2 de Buenos Aires Libre. A estos se le suma un diputado del bloque Creo y otro de Unidad Mendocina. En este esquema, la aprobación tiene 93 votos.

En contra, y siempre que no haya ninguna fuga, están los 99 diputados de Unión por la Patria, los 5 del Frente de Izquierda y los 2 del bloque Por Santa Cruz, lo que suma 106 votos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GugaLusto/status/1768730666202529864&partner=&hide_thread=false ¿Por qué voté en contra del DNU de @jmilei? No solo porque es inconstitucional, sino también porque afecta negativamente la vida cotidiana de los argentinos. Por ejemplo, en materia de salud, las cuotas de las prepagas se volvieron impagables para miles de familias. pic.twitter.com/gf1dZ5HjKh — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 15, 2024

En el medio hay 58 diputados de diferentes bloques que no tienen postura unificada y que en rigor definirán la suerte del DNU. Un ejemplo de esto es la Unión Cívica Radical, que en el Senado tiene 13 bancas y en el debate sobre el DNU registró 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

En la Cámara baja, la UCR tiene 34 diputados, de los que 17 hoy están a favor de aprobar la norma y hay 11 que podrían posicionarse en contra. Mientras los primeros son los que responden a De Loredo, el resto se divide entre 6 que son más cercanos a Lousteau, quien ayer votó en contra en el Senado, y cinco a Facundo Manes, que ya adelantó su oposición.

Nueva Ley Ómnibus

Tras el encuentro con Francos, De Loredo señaló que le llevaron el pedido para avanzar con urgencia sobre algunos temas "que no pueden esperar". En ese sentido advirtió que "no puede esperar más la temática jubilatoria. Cualquiera que sea la suerte de la Ley Ómnibus, lo que no puede esperar más es la suerte de los jubilados. Ellos tomaban nota”.

“Lo segundo que les planteamos es que vean la forma de incorporar la reforma laboral por ley. Es una reforma laboral que la Argentina necesita”, añadió sobre los puntos que consideran que deben tratarse sin dilación.

guillermo francos

De Loredo fue muy enfático: “Necesitamos que las reformas que produzcan cambios en la Argentina finalmente sucedan. Le pedimos al gobierno que se focalice y que gestione”.

Sobre la Ley Ómnibus, de la cual ayer recibieron un nuevo borrador desde el Ejecutivo, aseguró que “teníamos algunos aportes” para hacer y aprovecharon este encuentro para llevarlos a la mesa. También, adelantó que en el documento, que es mucho menos extenso que el original, “hay una moratoria, blanqueo y ganancias. Esos son temas que estamos revisando”.

El PRO, en tanto, ya le garantizó el apoyo unánime al Gobierno sobre las reformas de la nueva Ley Ómnibus que enviará al Congreso, pero marcó diferencias en la reforma previsional y en la restitución de la cuarta categoría de impuesto a las Ganancias.