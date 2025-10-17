Rumbo al 26 de octubre: así fue el paso de Javier Milei por el partido de Tres de Febrero
El Presidente acompañó a los candidatos de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires por una nueva caravana en el Conurbano bonaerense.
Como parte de la campaña para las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei visitó este viernes las calles del partido bonaerense de Tres de Febrero, donde no faltaron los momentos de tensión que caracterizaron a las caravanas de La Libertad Avanza desde que comenzó el ciclo electoral de 2025.
El mandatario paseó por Tres de Febrero en compañía de su hermana y funcionaria, Karina Milei, y de los candidatos Karen Reichardt (primera en la lista), Patricia Bullrich y Diego Santilli, a quien eligió a dedo para jerarquizar en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
La fecha fue por demás especial para visitar la provincia en la que el peronismo le sacó 13 puntos a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses, que fueron el 7 de septiembre pasado.
En el acto se pudo escuchar a Javier Milei dando un breve mensaje a través de un megáfono, desde la parte trasera de una camioneta mientras efectivos de Gendarmería buscaban mantener el orden para que el mandatario pudiera circular por la calle.
La caravana de este viernes por las tierras gobernadas por el intendente Diego Valenzuela, hoy en día hombre de La Libertad Avanza, marcó el regreso de Javier Milei a la campaña por las elecciones legislativas tras su viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.
Para el sábado, el jefe de Estado tiene programado otros desembarco en el interior del país: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.
En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y a senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán, se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.
