Rumbo al 26 de octubre: así fue el paso de Javier Milei por el partido de Tres de Febrero

La caravana de este viernes por las tierras gobernadas por el intendente Diego Valenzuela, hoy en día hombre de La Libertad Avanza, marcó el regreso de Javier Milei a la campaña por las elecciones legislativas tras su viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

Para el sábado, el jefe de Estado tiene programado otros desembarco en el interior del país: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y a senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán, se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.