Juan Doe: de llamar a periodistas "las prostitutas de los políticos" a liderar la oficina para desmentirlos

Su llegada al Gobierno se dio tras reacomodamientos dentro del equipo de comunicación digital de la Casa Rosada, en un contexto de salidas de figuras que habían tenido visibilidad durante la campaña. Fue entonces cuando confirmó públicamente que asumiría funciones dentro de la estructura oficial, formalizando un pase que simboliza la institucionalización de perfiles surgidos del activismo en redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jdoedoe101101/status/1982654272350437831?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982654272350437831%7Ctwgr%5Ef1b07d2047bff1a17fc8c79bcf611fb3cc61e295%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fquien-es-juan-pablo-carreira-el-tuitero-libertario-que-ataca-a-los-criticos-y-estara-a-cargo-de-la-nid05022026%2F&partner=&hide_thread=false Más vale que el Congreso se convierta en la escribanía de las ideas de la libertad porque los argentinos ya votaron DOS ELECCIONES SEGUIDAS que quieren las reformas más profundas y libertarias posibles. No puede ser más clara la expresión popular. — Juan Doe (@jdoedoe101101) October 27, 2025

Si no te gustan estos códigos, hay otros

Otro aspecto que alimentó las críticas fue el contraste entre su discurso previo y su incorporación al Estado. En el pasado había sido especialmente duro con la dirigencia política tradicional y con los empleados públicos, a quienes cuestionaba con términos despectivos, al tiempo que aseguraba que nunca formaría parte de la administración estatal. Ese giro reforzó los cuestionamientos sobre coherencia y sumó un nuevo foco de polémica en torno a su figura.

La controversia por su nombramiento se da, además, en un clima de tensión creciente entre el Gobierno y buena parte de la prensa. Para sectores periodísticos y analistas de comunicación, colocar al frente de un organismo dedicado a refutar contenidos mediáticos a alguien forjado en la confrontación digital puede profundizar el enfrentamiento y erosionar los canales de diálogo. Desde esa mirada, el riesgo no es solo el tono de las respuestas oficiales, sino la consolidación de una dinámica en la que el Estado asuma un rol activo y permanente en la disputa por el sentido de las noticias, con árbitro y jugador usando la misma camiseta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jdoedoe101101/status/1920628350529212616&partner=&hide_thread=false Los periodistas son las prostitutas de los políticos. — Juan Doe (@jdoedoe101101) May 8, 2025

“Las prostitutas de los políticos”

Entre los mensajes que Juan Pablo Carreira —también conocido como Juan Doe— solía replicar en sus redes se encontraba una frase que lo ubicó en varias crónicas sobre su conducta en línea y que pasó a convertirse en símbolo del tono con el que se expresaba: se refirió a determinados periodistas y comunicadores como “las prostitutas de los políticos”, en el marco de una serie de publicaciones en las que acusaba a voces críticas de responder a intereses partidarios.

Este tipo de expresiones formaban parte de una forma de intervención digital que combinaba respaldo cerrado al oficialismo con descalificaciones hacia quienes cuestionaban a ese espacio político, un antecedente que volvió a quedar bajo la lupa tras su desembarco al frente de una oficina estatal dedicada a responder contenidos periodísticos.