Santa Cruz: la gestión de Claudio Vidal impulsó la reapertura de Manantial Espejo

Con la adquisición de los activos, comienza una nueva etapa que contempla trabajos de rehabilitación de infraestructura, desagote de sectores de la mina, reacondicionamiento de instalaciones y equipos, además de nuevas tareas de exploración y evaluación geológica.

Estas acciones serán necesarias para recuperar las condiciones operativas del establecimiento y avanzar hacia una futura reanudación de la producción.

La recuperación del empleo como prioridad

Uno de los objetivos centrales de esta nueva etapa es que la recuperación de Manantial Espejo se traduzca en puestos de trabajo y oportunidades concretas para Gobernador Gregores y la región.

La vuelta de la actividad permitirá recuperar progresivamente la demanda de mano de obra, movilizar a los proveedores santacruceños y fortalecer una cadena económica que durante años tuvo a la minería como uno de sus principales motores.

El gobernador Claudio Vidal ha planteado que Santa Cruz necesita recuperar su perfil productivo, atraer inversiones y transformar sus recursos naturales en trabajo y desarrollo. La adquisición de los activos de Minera Triton representa un avance concreto en esa dirección.

Casi cuatro años después del cese de actividades, Manantial Espejo vuelve a tener una perspectiva de futuro. Lo que comenzó como un proceso de cierre hoy encuentra una oportunidad de recuperación a partir de una gestión provincial que trabajó para acercar a los actores, generar condiciones de inversión y recuperar una operación estratégica.