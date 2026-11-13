Santa Cruz: la gestión de Claudio Vidal impulsó la reapertura de Manantial Espejo
Se concretó la adquisición de los activos de Minera Triton por parte de Minera Don Nicolás para generar más empleo.
En diciembre de 2022, Manantial Espejo dejó de producir e ingresó en un proceso de cierre que tuvo un fuerte impacto sobre Gobernador Gregores y toda su zona de influencia. Casi cuatro años después, el escenario comienza a cambiar: las gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal permitieron avanzar hacia una solución para recuperar los activos de Minera Triton y abrir una nueva perspectiva para el futuro del yacimiento.
La adquisición concretada por Minera Don Nicolás representa un resultado de las gestiones que Vidal llevó adelante para encontrar una salida a una situación que parecía condenar a Manantial Espejo a permanecer fuera del circuito productivo. El objetivo del Gobierno Provincial fue desde el comienzo recuperar la actividad, generar condiciones para nuevas inversiones y evitar que una operación minera de esta importancia quedara definitivamente fuera de funcionamiento.
La decisión política de impulsar alternativas, sostener el diálogo con los actores del sector y trabajar para atraer capitales privados permitió avanzar hacia una operación que hoy abre una nueva oportunidad para Santa Cruz.
De una mina cerrada a una nueva oportunidad productiva
El cierre de Manantial Espejo no significó solamente la paralización de un yacimiento de oro y plata. También representó la pérdida de puestos de trabajo, la interrupción de contratos con proveedores y una fuerte reducción del movimiento económico que la actividad minera generaba en Gobernador Gregores.
Por eso, para la gestión de Claudio Vidal, recuperar esta operación constituye una prioridad que trasciende lo estrictamente empresarial. Se trata de volver a poner en valor los recursos de Santa Cruz, recuperar capacidades productivas y generar oportunidades para los trabajadores y las familias que dependen directa e indirectamente de la actividad.
Con la adquisición de los activos, comienza una nueva etapa que contempla trabajos de rehabilitación de infraestructura, desagote de sectores de la mina, reacondicionamiento de instalaciones y equipos, además de nuevas tareas de exploración y evaluación geológica.
Estas acciones serán necesarias para recuperar las condiciones operativas del establecimiento y avanzar hacia una futura reanudación de la producción.
La recuperación del empleo como prioridad
Uno de los objetivos centrales de esta nueva etapa es que la recuperación de Manantial Espejo se traduzca en puestos de trabajo y oportunidades concretas para Gobernador Gregores y la región.
La vuelta de la actividad permitirá recuperar progresivamente la demanda de mano de obra, movilizar a los proveedores santacruceños y fortalecer una cadena económica que durante años tuvo a la minería como uno de sus principales motores.
El gobernador Claudio Vidal ha planteado que Santa Cruz necesita recuperar su perfil productivo, atraer inversiones y transformar sus recursos naturales en trabajo y desarrollo. La adquisición de los activos de Minera Triton representa un avance concreto en esa dirección.
Casi cuatro años después del cese de actividades, Manantial Espejo vuelve a tener una perspectiva de futuro. Lo que comenzó como un proceso de cierre hoy encuentra una oportunidad de recuperación a partir de una gestión provincial que trabajó para acercar a los actores, generar condiciones de inversión y recuperar una operación estratégica.
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