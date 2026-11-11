Histórico equipamiento para la Policía de Santa Cruz: Vidal presentó la nueva flota de vehículos e insumos

Grúas y furgones: Se incorporaron seis grúas de arrastre —destinadas a la Policía Caminera, Logística Policial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial— y tres furgones especializados. Dos de ellos fueron asignados a las divisiones de Fuerzas Especiales (Zona Norte y Zona Sur), mientras que el tercero fue configurado como laboratorio móvil para la División Criminalística.

Camionetas 4x4 y motos: Mediante el Memorándum de Entendimiento firmado entre la provincia e YPF, se sumaron 10 camionetas pick-up 4x4 distribuidas entre Criminalística, Narcocriminalidad, Policía Caminera, Asuntos Internos y el Servicio Penitenciario Provincial, junto a motocicletas para la División Operaciones Rurales (DOR).

Anillo Digital: Se presentaron 16 cámaras lectoras de patentes que integrarán el Anillo Digital Federal. Estos dispositivos permitirán el reconocimiento automático de matrículas y el cruce de datos en tiempo real con bases federales para detectar vehículos con pedido de secuestro.

Equipamiento de protección e insumos para Bomberos

Durante el acto se concretó la entrega de 100 chalecos antibalas nivel RB3 para el personal de Infantería y Fuerzas Especiales, con una inversión de 123,4 millones de pesos, además de 40 conos de señalización para operativos viales.

Por su parte, la Superintendencia de Bomberos recibió insumos (mangas, lanzas, adaptadores y cubiertas) por un monto de 35,2 millones de pesos destinados a los cuarteles de Río Gallegos y El Calafate. Esta adquisición se financió con recursos propios generados a través de las plantas de verificación vehicular, en el marco de una política de autogestión de fondos.

Creación del Juzgado de Infracciones y fuertes críticas a la Justicia

Un punto central de la jornada fue la puesta en marcha del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito (Ley N.º 3935). Durante la actividad se formalizó la designación de su titular, la abogada Cintia Karina Riquelme, junto a las secretarias de las sedes de Río Gallegos (Elvira Natalia Hernando) y Caleta Olivia (Erika Gisel Cabaña).

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Claudio Vidal resaltó la importancia de las incorporaciones técnicas y la autonomía financiera que aportará el nuevo juzgado al Ministerio de Seguridad. No obstante, dirigió duras críticas hacia el desempeño del Poder Judicial provincial:

"Es totalmente injusto que el delincuente, que además son los mismos de siempre, entre por una puerta y salga por la otra. Hay atrasos de 15 a 20 años, por lo que me parece que si alguien no está a la altura de las circunstancias en base a la necesidad que reclama nuestro pueblo, debería renunciar", aseveró el mandatario.

Vidal también valoró la llegada del laboratorio móvil para Criminalística, destacando que "el personal nunca tuvo una herramienta de este tipo en 41 años".

Proyección de nuevas compras

El jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, subrayó que el fortalecimiento operativo y la celeridad que aportará el Juzgado de Infracciones permitirán reducir la siniestralidad en las rutas.

Asimismo, el jefe policial anunció que ya se encuentra en trámite la adquisición de 2.000 chalecos balísticos adicionales y 1.000 armas de puño (400 de ellas no letales), como parte de la planificación para continuar equipando a la fuerza provincial.