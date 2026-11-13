Trabajadores de ATE-ANAC realizan un paro "a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: en qué consiste
Los trabajadores buscan denunciar la deliberada licuación de sus salarios. Trabajarán cumpliento de forma estricta los reglamentos y protocolos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este viernes un "paro a la japonesa" en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en el marco del largo reclamo que sostienen los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), frente a la deliberada intención del gobierno de Javier Milei de licuarles los salarios.
La medida, según confirmó el Coordinador Nacional de ATE/ANAC, Marcelo Beleli, se concentrará principalmente en las áreas de control terrestre y busca visibilizar el congelamiento de sus salarios, la falta de negociaciones paritarias sectoriales y el desfinanciamiento de las áreas operativas del organismo.
Y explicó: "no abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”.
Beleli advirtió además que la decisión de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, de licuar los salarios de los trabajadores se produce en un contexto de crecimiento del movimiento aerocomercial. “Con récords de pasajeros, reclamamos por tres años sin paritaria sectorial y más de diez meses con parte del salario congelado”, denunció y advirtió sobre las consecuencias del desfinanciamiento en distintas áreas operativas de la ANAC.
La protesta forma parte de un plan de lucha que la organización sindical anunció días atrás y que contempla medidas escalonadas en distintos aeropuertos del país. En un documento difundido por el gremio, los trabajadores ratificaron la continuidad de las acciones y reivindicaron la defensa de sus derechos laborales y sociales.
En ese comunicado, ATE-ANAC retomó las palabras del papa León XIV sobre el mundo del trabajo en su reciente visita a la Argentina y recordó que “privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad”. También señaló que el Sumo Pontífice destacó a los sindicatos como “instituciones indispensables” para promover la justicia colectiva, defender los salarios y resistir la mercantilización de la fuerza laboral.
El cronograma anunciado por ATE-ANAC establece que este viernes durante la mañana, se realizará el denominado “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque, con participación mayoritaria de trabajadores de las áreas de control terrestre. Durante toda esa jornada, además, el personal de los sectores administrativos de la ANAC llevará adelante una retención de tareas.
La segunda etapa del plan de acción se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, período durante el cual el gremio anunció una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.
El sindicato también anticipó que continuará con las presentaciones institucionales ante organismos y entidades vinculadas con la actividad aeronáutica. En ese sentido, informó que enviará comunicaciones formales a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y otras organizaciones y empresas del sector en Argentina.
En esas presentaciones, ATE-ANAC prevé denunciar la falta de financiamiento y lo que considera incumplimientos de recomendaciones internacionales en materia de salarios y dotación de personal. El gremio atribuyó esa situación a un trato discriminatorio por parte de distintas áreas del Gobierno nacional.
Finalmente, la organización sostuvo que la ANAC registra una recaudación superior a los 220 mil millones de pesos y reclamó que esos recursos se destinen al financiamiento de las operaciones del organismo y a mejoras salariales para sus trabajadores.
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