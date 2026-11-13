Trabajadores de ATE-ANAC realizan un paro "a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: en qué consiste

En ese comunicado, ATE-ANAC retomó las palabras del papa León XIV sobre el mundo del trabajo en su reciente visita a la Argentina y recordó que “privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad”. También señaló que el Sumo Pontífice destacó a los sindicatos como “instituciones indispensables” para promover la justicia colectiva, defender los salarios y resistir la mercantilización de la fuerza laboral.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza

El cronograma anunciado por ATE-ANAC establece que este viernes durante la mañana, se realizará el denominado “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque, con participación mayoritaria de trabajadores de las áreas de control terrestre. Durante toda esa jornada, además, el personal de los sectores administrativos de la ANAC llevará adelante una retención de tareas.

La segunda etapa del plan de acción se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, período durante el cual el gremio anunció una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.

El sindicato también anticipó que continuará con las presentaciones institucionales ante organismos y entidades vinculadas con la actividad aeronáutica. En ese sentido, informó que enviará comunicaciones formales a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y otras organizaciones y empresas del sector en Argentina.

En esas presentaciones, ATE-ANAC prevé denunciar la falta de financiamiento y lo que considera incumplimientos de recomendaciones internacionales en materia de salarios y dotación de personal. El gremio atribuyó esa situación a un trato discriminatorio por parte de distintas áreas del Gobierno nacional.

Finalmente, la organización sostuvo que la ANAC registra una recaudación superior a los 220 mil millones de pesos y reclamó que esos recursos se destinen al financiamiento de las operaciones del organismo y a mejoras salariales para sus trabajadores.