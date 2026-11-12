Según Javier Milei, "el estado natural del hombre fue la pobreza": su discurso ante empresarios

La postura de la escuela austríaca y el oficialismo: Desde la perspectiva que defiende Javier Milei , el crecimiento económico sostenido comenzó recién a fines del siglo XVIII con la expansión del capitalismo, la propiedad privada y la acumulación de capital. Bajo este enfoque, la intervención estatal y las regulaciones frenan la innovación empresarial que permite sacar a las sociedades de la escasez histórica.

Las críticas desde enfoques heterodoxos y sociales: Por otro lado, economistas críticos, historiadores y sectores de la oposición suelen cuestionar esta lectura por considerarla reduccionista. Desde estas miradas se argumenta que el desarrollo industrial también estuvo atravesado por procesos de concentración económica y desigualdad social, y se sostiene que las políticas públicas de distribución y protección social resultan indispensables para evitar el deterioro de los ingresos en contextos de ajuste.