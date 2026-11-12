Según Javier Milei, "el estado natural del hombre fue la pobreza": su discurso ante empresarios
Durante la Gala Endeavor Argentina 2026, el Presidente reiteró su premisa de que "no hay que explicar la pobreza sin la riqueza".
El presidente Javier Milei participó este jueves de la Gala Endeavor Argentina 2026, donde brindó un discurso ante empresarios y referentes del ecosistema emprendedor en el que reiteró su mirada histórica sobre el desarrollo económico, con justificaciones sobre la crisis actual del país y promesas de mejoras.
Durante su exposición, el mandatario afirmó que la pobreza constituyó la condición habitual de la humanidad hasta el surgimiento de la Revolución Industrial y sostuvo que el foco del análisis económico debe centrarse en los mecanismos de generación de riqueza.
"Porque a veces dicen 'lo que hay que explicar es la pobreza'. No, lo que hay que explicar es la riqueza, porque el estado natural del hombre durante toda su existencia, hasta la Revolución Industrial, fue la pobreza. Entonces lo importante es entender cómo se crea la riqueza", expresó Javier Milei ante el auditorio empresarial.
El debate económico detrás de los dichos de Javier Milei
Las declaraciones del jefe de Estado reavivan una discusión recurrente dentro de la teoría económica y la historia social respecto a las causas de la desigualdad y el rol del Estado frente al libre mercado:
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La postura de la escuela austríaca y el oficialismo: Desde la perspectiva que defiende Javier Milei, el crecimiento económico sostenido comenzó recién a fines del siglo XVIII con la expansión del capitalismo, la propiedad privada y la acumulación de capital. Bajo este enfoque, la intervención estatal y las regulaciones frenan la innovación empresarial que permite sacar a las sociedades de la escasez histórica.
Las críticas desde enfoques heterodoxos y sociales: Por otro lado, economistas críticos, historiadores y sectores de la oposición suelen cuestionar esta lectura por considerarla reduccionista. Desde estas miradas se argumenta que el desarrollo industrial también estuvo atravesado por procesos de concentración económica y desigualdad social, y se sostiene que las políticas públicas de distribución y protección social resultan indispensables para evitar el deterioro de los ingresos en contextos de ajuste.
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