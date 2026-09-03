El vice del Banco Central reconoció que la mora llega "a su pico" pero descartó la intervención del Estado
Vladimir Werning indicó que “los bancos deberían absorber las pérdidas con sus propios recursos y renegociar los créditos” porque “tienen capital de sobra”.
El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, se refirió este jueves a la morosidad en el pago de créditos entre familias y individuos para reiterar que la solución debe buscarse “entre los bancos y los deudores”.
En el marco de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) que tuvo lugar en Iguazú (Misiones), con el lema "De la estabilidad al crecimiento", el funcionario señaló que en los últimos tres meses se vio “estabilidad” de la mora, que ronda el 7,7%.
En ese sentido, sostuvo que el incumplimiento de pagos “está llegando o ya ha llegado a su pico”, por lo que espera que ese porcentaje se reduzca con el transcurrir del tiempo o al menos se amesete.
Tras reconocer que entre las familias es “donde más mora se ve”, Werning cuestionó la estrategia de las entidades financieras que, según su planteo, buscan recuperar las pérdidas generadas por las carteras morosas mediante el cobro de intereses más altos.
"En la medida que haya bancos que quieran compensar el costo de la mora, de las pérdidas en que incurrieron, no con capital sino cobrándole mucho más a las familias, la probabilidad de generar un círculo virtuoso de repago de crédito es muy baja”, afirmó.
Frente a ello, planteó que los bancos deberían absorber las pérdidas con sus propios recursos y renegociar los créditos bajo condiciones que permitan sostener los pagos; es decir, mediante refinanciaciones a plazos más extensos y con tasas de interés más bajas.
“Hoy los bancos tienen capital de sobra. Claramente tienen capacidad para absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera", aseveró para rechazar “medidas populistas” como la intervención del Estado para ayudar de alguna manera a los deudores.
"Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos con poco interés”, dijo el vicepresidente del Central, reiterando que se trata de un asunto “entre privados” y que cualquier solución debe ser encontrada “entre los bancos y los deudores".
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