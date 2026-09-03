El vice del Banco Central reconoció que la mora llega "a su pico" pero descartó la intervención del Estado

Frente a ello, planteó que los bancos deberían absorber las pérdidas con sus propios recursos y renegociar los créditos bajo condiciones que permitan sostener los pagos; es decir, mediante refinanciaciones a plazos más extensos y con tasas de interés más bajas.

“Hoy los bancos tienen capital de sobra. Claramente tienen capacidad para absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera", aseveró para rechazar “medidas populistas” como la intervención del Estado para ayudar de alguna manera a los deudores.

"Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos con poco interés”, dijo el vicepresidente del Central, reiterando que se trata de un asunto “entre privados” y que cualquier solución debe ser encontrada “entre los bancos y los deudores".