Virginia Gallardo se quebró al despedir a Chiche Gelblung en Diputados: "Sos único e irrepetible"

“Destacaba por su manera particular de contar su realidad. Fue una marca que atravesó generaciones”, afirmó. En su homenaje, Gallardo tampoco esquivó el carácter controvertido que muchas veces acompañó a Gelblung durante su carrera. “Chiche fue provocador, audaz, incómodo, muchas veces polémico pero nunca indiferente”, describió.

También resaltó que el periodista mantuvo hasta sus últimos días la voluntad de seguir trabajando y buscando nuevos formatos de comunicación. “Se fue como quería, rodeado de sus familiares, trabajando, y aún hoy creando”, señaló. “Incluso proyectaba un stream, buscando nuevos modos de comunicación. Quería estar vigente. Eso era Chiche”, agregó.

Pero el discurso tomó un tono mucho más personal cuando Gallardo dejó de hablar del periodista para recordar al hombre que conoció detrás de las cámaras. La diputada aseguró que fue “un privilegio” haber trabajado junto a Gelblung y, sobre todo, haber podido “conocer el hombre detrás de ese enorme personaje”.

Fue entonces cuando llegó una de las frases más fuertes de su intervención: “Hoy, además de despedir a un referente público, despido con mucho cariño a una parte de mi historia”.

Finalmente, Gallardo le habló directamente al periodista y resumió en pocas palabras el afecto que sentía por él: “Te quiero Chiche, sos único e irrepetible”. “Quedarán tus historias, tus anécdotas, entrevistas, preguntas y polémica. Pero por sobre todas las cosas, dejás un gran legado”, continuó.

Antes de cerrar su homenaje, la diputada envió un abrazo a Cristina, esposa de Gelblung, y a sus compañeros de trabajo: “A su familia, a Cristina y sus compañeros de trabajo, quienes compartieron cinco décadas con él, les doy mi abrazo profundo”. “Que en paz descanses. Gracias y hasta siempre, gran maestro”, concluyó Gallardo.