¿Santilli no va? Afirman que la fiscalía electoral dictaminó que Karen Reichardt encabece la lista de LLA
Sin dudas, la novedad de último momento podría sacudir a todo el armado de La Libertad Avanza. ¿Quién reemplazará a José Luis Espert?
De cara a las próximas elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza tuvo que dar un fuerte volantazo luego de que el vínculo entre José Luis Espert y el narco Fred Machado obligara al diputado a bajarse de su candidatura a legislador por la provincia de Buenos Aires para el 26 de octubre.
A este inesperado cambio para el Gobierno de Javier Milei, se suma lo que sería un nuevo revés por parte de la fiscalía electoral: el partido libertario decidió nombrar a Diego Santilli para que encabece su lista tras la abrupta baja de Espert, pero la Justicia dictaminó que quien debe ocupar ese lugar es Karen Reichardt, compañera de "el profe" -como le dice el Presidente- en la boleta para los comicios legislativos.
En este sentido, trascendió que la fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó hoy que la candidata Karen Reichardt debe reemplazar a José Luis Espert y encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza en ese distrito.
Esta postura choca con la solicitud del oficialismo, que había pedido que Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar en la nómina, ascendiera a la primera posición. De este modo, la decisión final recaerá ahora sobre el juez Alejo Ramos Padilla.
La clave del dictamen de Roteta radica en la paridad de género. La fiscal argumentó que las leyes de acciones afirmativas buscan garantizar la igualdad de representación de las mujeres, y por lo tanto, nunca deben interpretarse de manera que perjudiquen al grupo que se intenta proteger.
Según la fiscal, la renuncia de Espert exige que Reichardt ascienda del segundo al primer puesto, provocando el consecuente corrimiento ascendente del resto de la lista para mantener la estructura de paridad.
Ahora, la decisión del magistrado podría echar por tierra el plan de Javier Milei de colocar a Santilli como cabeza de lista y así ganar terreno.
