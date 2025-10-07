Javier Milei la pasa mal en Mar del Plata: los vecinos lo insultaron en la calle

Las caras en el show y circo de Javier Milei

El insólito show musical que ofreció el lunes por la noche Javier Milei en el Movistar Arena de Villa Crespo dejó atónitos y desorientados hasta a los periodistas oficialistas como Esteban Trebucq y Luis Majul, que no pudieron defenderlo.

Es que este lunes el mandatario presentó su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con un discurso y una performance musical junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.

majul milei movistar arena

"Todo esto, si la economía anduviera bien, y el el Gobierno no tuviera los problemas que tuvo con el caso $LIBRA, Spagnuolo y Espert, se podría decodificar de otra manera. En este contexto...", dijo Majul, para dar a entender que el papelón, encima, fue inoportuno. "Evidentemente quieren recrear una mística, que es en otro contexto. Simplemente una opinión...", analizó.