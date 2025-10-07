Javier Milei y Diego Santilli, de campaña en Mar del Plata: la recorrida en medio del repudio
A metros de la zona de la reconocida Güemes, un cordón de fuerzas de seguridad contiene a opositores que no toleran la presencia del Presidente en La Feliz.
El 26 de octubre está cada vez más cerca y hay total expectativa por las elecciones legislativas nacionales que serán un duro duelo entre el oficialismo y la oposición. Lo cierto es que, en pos de continuar con la campaña, Javier Milei y Diego Santilli visitaron la ciudad de Mar del Plata este martes.
Más allá del respaldo de sus seguidores, el Presidente ha tenido que enfrentar el rechazo de un gran número de marplatenses que se acercó a la zona de la reconocida calle Güemes para expresarle su repudio por las políticas de ajuste que caracterizan a su gestión.
Nota en desarrollo.-
