Malas noticias en Buenos Aires: vuelven las lluvias al AMBA en el momento menos deseado por todos
Tiene fecha el regreso de las lluvias. Además, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que vuelve el calor.
El regreso de las lluvias y tormentas a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense tiene fecha confirmada y no será en un buen momento, según están informando por estas horas los pronosticadores del tiempo.
En tanto, luego de las bajas temperaturas de estas jornadas en la zona del AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que volverá el calor aunque luego de las lluvias habrá una fuerte baja de las marcas térmicas pero será por una sola jornada en la Capital Federal y sus alrededores.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
La mala noticia para los habitantes del AMBA es que diferentes sitios especializados del clima anuncian lluvias para el fin de semana largo, que comenzará este viernes 11 de octubre, día feriado en todo el país.
Las lluvias llegaría en la jornada del sábado por la noche en la Capital Federal y sus alrededores, con algunos chaparrones débiles.
Lo peor será en la jornada del domingo, sobre luego del mediodía, momento en que se esperan algunas tormentas fuertes en la Ciudad y el Conurbano.
Se va el frío y vuelve el calor
Las temperaturas volverán a ser agradables en la Ciudad y el Conurbano desde este mismo miércoles 8 de octubre, ya sin el frío casi polar que se está viviendo en la jornada de hoy.
Desde este miércoles en el AMBA las temperaturas mínimas no bajarán de los dos dígitos y se ubicarán mañana y pasado en los 14 grados, con máximas altas.
Este jueves 9 de octubre ya hará calor en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y la máxima llegará a los 27 grados, algo que se irá incrementando.
