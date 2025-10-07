Malas noticias en Buenos Aires: vuelven las lluvias al AMBA en el momento menos deseado por todos

image

Lo peor será en la jornada del domingo, sobre luego del mediodía, momento en que se esperan algunas tormentas fuertes en la Ciudad y el Conurbano.

Se va el frío y vuelve el calor

Las temperaturas volverán a ser agradables en la Ciudad y el Conurbano desde este mismo miércoles 8 de octubre, ya sin el frío casi polar que se está viviendo en la jornada de hoy.

Desde este miércoles en el AMBA las temperaturas mínimas no bajarán de los dos dígitos y se ubicarán mañana y pasado en los 14 grados, con máximas altas.

Este jueves 9 de octubre ya hará calor en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y la máxima llegará a los 27 grados, algo que se irá incrementando.