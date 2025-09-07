¿Se baja? La decisión de Javier Milei tras los resultados de las elecciones bonaerenses
El armador de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, dejó entrever una posible decepción del Presidente con los resultados, tras haberse puesto la campaña al hombro.
Minutos después del cierre de los comicios de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el principal armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, dio la primera declaración desde el espacio libertario y solo se limitó a celebrar haber "crecido", al tiempo que llamó la atención su respuesta cuando le preguntaron por el presidente Javier Milei.
"La verdad que estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. Pusimos a consideración del bonaerense 2.217 candidatos en todos los distritos y de todas las categorías. Pusimos 45 mil fiscales. Con lo cual, La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires", señaló Pareja en declaraciones televisivas.
Sobre los resultados, que parecen no ser los esperados para LLA, el dirigente intentó bajar las expectativas. "Vamos a esperar un poquito los primeros cómputos para saber hacia dónde se va", consideró.
En este marco, y en el plano de una posible decepción del mandatario sobre los resultados adversos del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, y luego de haberse puesto la campaña al hombro, el Presidente podría ausentarse del búnker, en lo que sería una verdadera bomba para sus militantes.
En concreto, le consultaron a Pareja si Milei se bajaba del búnker, y el armador respondió: "No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente. No sé quiénes van a venir".
En C5N daban por sentado que la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, sí iba a estar presente en el búnker del espacio oficialista, pase lo que pasa con los resultados.
Cómo seguir los resultados de las elecciones bonaerenses
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio, los cuales estarán disponibles desde las 21 horas.
Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera
