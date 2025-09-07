¿Se baja? La decisión de Javier Milei tras los resultados de las elecciones bonaerenses

sebastian pareja

En C5N daban por sentado que la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, sí iba a estar presente en el búnker del espacio oficialista, pase lo que pasa con los resultados.

Cómo seguir los resultados de las elecciones bonaerenses

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio, los cuales estarán disponibles desde las 21 horas.

Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera