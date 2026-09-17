Se cayó la paritaria docente y se viene una quinta Marcha Federal Universitaria: el Gobierno ofreció un 3%
Las negociaciones entre el Ministerio de Capital Humano y los representantes de no docentes quedaron en un punto muerto por la diferencia en las expectativas.
La negociación por paritarias para personal docente y no docente de las universidades nacionales quedó en un punto muerto este jueves tras el ofrecimiento por parte del Gobierno de un aumento del 3% en los salarios de septiembre y otro de 3% en los de octubre.
"El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas", convino una fuente del sector de los docentes citada por Infobae acerca del resultado de la reunión entre los gremios y representantes del Ministerio de Capital Humano en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.
De hecho, los docentes y el personal no docente reclama no sólo los dos aumentos propuestos por el Gobierno sino también un 32,5% en concepto de recomposición salarial, como consta en la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno judicializó y cuerpea a toda costa.
Docentes universitarios se preparan para tomar medidas
El efecto inmediato de estas negociaciones es la convocatoria a una quinta Marcha Federal Universitaria, que afectaría en primera instancia a las comunidades de las 60 universidades públicas nacionales, aunque las del sector privado también podrían plegarse.
Las paritarias que se discuten por estos días son relevantes no sólo por la necesidad de recomponer los salarios de quienes hacen funcionar el sistema universitario nacional, sino también porque el Gobierno le asignó a las casas de estudio un presupuesto que sería un 33% inferior al calculado por sus autoridades.
Uno de los puntos más conflictivos es el número que cada parte considera adecuado para cerrar 2026 y encarar 2027.
Mientras los gremios de docentes y no docentes insisten en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno presentó un presupuesto que contempla un aumento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
Los salarios acapararían prácticamente el 90% de ese monto.
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