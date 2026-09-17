Se cayó la paritaria docente y se viene una quinta Marcha Federal Universitaria: el Gobierno ofreció un 3%

Uno de los puntos más conflictivos es el número que cada parte considera adecuado para cerrar 2026 y encarar 2027.

Mientras los gremios de docentes y no docentes insisten en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno presentó un presupuesto que contempla un aumento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Los salarios acapararían prácticamente el 90% de ese monto.