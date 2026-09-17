A 30 años de la Constitución porteña, debatirán los cambios y desafíos de la Ciudad de Buenos Aires

“La Ciudad que imaginamos”

El primer panel llevará como título “La Ciudad que imaginamos” y reunirá a protagonistas vinculados con la discusión y construcción institucional de la autonomía porteña.

Participarán la Dra. María Elena Barbagelata, convencional constituyente de la Ciudad; la Dra. Vilma Ibarra, abogada y ex legisladora porteña; el Dr. Aníbal Ibarra, ex convencional constituyente y ex jefe de Gobierno de la Ciudad; y el Dr. Eduardo Valdés, ex legislador porteño y actual diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

El eje estará puesto en recuperar las expectativas y debates que rodearon la sanción de la Constitución porteña y contrastarlos con el desarrollo posterior de la Ciudad.

“La Ciudad que construimos”

El segundo panel, denominado “La Ciudad que construimos”, estará integrado por el Dr. Lisandro Teszkiewicz, Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires; la Dra. Silvia La Ruffa, ex legisladora de la Ciudad; y el legislador Alejandro Grillo.

El panel abordará el recorrido de la Ciudad durante los 30 años transcurridos desde la sanción de su Constitución, con foco en las instituciones, las políticas públicas y los desafíos que permanecen pendientes.

El cierre de la jornada estará a cargo de Juan Manuel Olmos, quien realizará una síntesis de los debates y una proyección sobre los principales desafíos que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires de cara a los próximos años.

La actividad se plantea como un espacio de balance sobre las tres décadas de vigencia de la Constitución de la Ciudad, con la participación de dirigentes y especialistas que tuvieron distintos roles en la construcción institucional porteña.