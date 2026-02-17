Cómo está Javier Milei en el ranking de paros generales de la CGT desde 1983
Se viene la cuarta huelga general contra la gestión libertaria. Cuántas medidas de fuerza convocó la central obrera contra cada gobierno y cuáles fueron los gobierno que más sufrieron al sindicalismo peronista.
Como se sabe, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó al cuarto paro general de actividades contra las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei; en este caso, con fecha todavía indefinida y contra el proyecto de reforma laboral que se tramita en el Congreso.
A primera vista y teniendo en cuenta que esta nueva huelga implica una cada 200 días de gestión, puede parecer que el sindicalismo argentino se ha ensañado con el presidente anarcocapitalista; pero a favor de la CGT también hay que advertir que nunca antes las condiciones de vida de los trabajadores sufrieron tantos ataques gubernamentales en tan poco tiempo.
Por cierto, Milei ya tenía un récord en ese sentido al convertirse el mandatario que enfrentó la huelga general más rápida desde 1983: 45 días después de asumir, el 24 de enero de 2024, la central obrera paralizaba el país en rechazo del megadecreto 70/2023 que tanto polémica desató en su momento.
Todas las huelgas generales desde 1983 hasta el presente
La Universidad Austral realizó un relevamiento de todos los paros convocados por la CGT desde la recuperación de la democracia, en 1983, señalando que se registraron 46 huelgas generales, con una marcada tendencia: los presidentes no peronistas concentran la mayor cantidad de paros generales en menos tiempo de gobierno.
En concreto, 28 paros recayeron sobre administraciones no peronistas (Raúl Alfonsín, 1983-1989; Fernando De la Rúa, 1999-2001; Mauricio Macri, 2015-2019, y Milei) en apenas 14 años de gestión acumulada.
En contraste, el relevamiento muestra que los gobiernos justicialistas (Carlos Menem, 1989-1999; Eduardo Duhalde, 2002-2003; Néstor Kirchner, 2003-2007; Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015, y Alberto Fernández, 2019-2023) sumaron solo 16 paros a lo largo de 28 años.
Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales, seguido por De la Rúa y Menem, ambos con ocho, y por Cristina y Macri, con cinco cada uno, aunque con diferencias en la duración de sus gestiones. La gestión de Alberto Fernández, en tanto, es la única que no sufrió ninguna huelga general convocada por la CGT.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario