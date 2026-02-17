Cómo está Javier Milei en el ranking de paros generales de la CGT desde 1983

En contraste, el relevamiento muestra que los gobiernos justicialistas (Carlos Menem, 1989-1999; Eduardo Duhalde, 2002-2003; Néstor Kirchner, 2003-2007; Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015, y Alberto Fernández, 2019-2023) sumaron solo 16 paros a lo largo de 28 años.

Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales, seguido por De la Rúa y Menem, ambos con ocho, y por Cristina y Macri, con cinco cada uno, aunque con diferencias en la duración de sus gestiones. La gestión de Alberto Fernández, en tanto, es la única que no sufrió ninguna huelga general convocada por la CGT.