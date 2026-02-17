La UOM calificó como "dominguero" al paro general sin movilización de la CGT

En declaraciones radiales, el gremialista cordobés calificó la medida como “tibia”, explicando que “acá no se trata que se firme o no un aumento salarial… Acá se trata algo gravísimo como es la quita de derechos que tenemos nosotros como trabajadores”.

En ese sentido, Urbano enfatizó que “eso no se puede arreglar con un paro de 24 horas. Hay que hacer un paro activo y por tiempo indeterminado” para evitar que se convierta en ley el proyecto de flexibilización laboral impulsado por el Gobierno Nacional y respaldado también por aliados como el PRO y la UCR y gobernadores dialoguistas.