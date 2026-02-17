La UOM calificó como "dominguero" al paro general sin movilización de la CGT
El líder de los metalúrgicos de Córdoba, Rubén Urbano, tuvo duros conceptos contra la conducción de la central obrera y le huelga de 24 horas sin movilización convocada para los próximos días.
El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la provincia de Córdoba tuvo durísimas palabras contra la conducción de la CGT que convocó a una huelga general sin movilización, para jueves o viernes, que calificó como “paro dominguero”.
Como se sabe, la central obrera resolvió el lunes convocar a un paro general de actividades para el día que la Cámara de Diputados trate el proyecto de flexibilización laboral que tiene media sanción del Senado, con la particularidad de que no será con movilización.
Por cierto, como no había ocurrido hasta ahora, la medida contará con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos, lo que implicará la paralización del transporte público al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el seno de la central, el debate por llamar una medida de fuerza contra la reforma laboral giró en torno a convocar a una huelga o solo una movilización sindical. Octavio Argüello (Camioneros y miembro del triunvirato que conduce la CGT), Osvaldo Lobato (UOM) y Sergio Palazzo (La Bancaria), impulsaban el paro con movilización, pero prevaleció la táctica del paro sin más planteada por dialoguistas como Gerardo Martínez (UOCRA).
Los duros conceptos del líder de la UOM Córdoba
En ese marco, Rubén Urbano, líder del sindicato metalúrgico en la provincia mediterránea, coincidió con su referente nacional al aseverar que “es paro con movilización”, porque “no nos sirve un paro dominguero; un paro matero en estos momentos cruciales”.
En declaraciones radiales, el gremialista cordobés calificó la medida como “tibia”, explicando que “acá no se trata que se firme o no un aumento salarial… Acá se trata algo gravísimo como es la quita de derechos que tenemos nosotros como trabajadores”.
En ese sentido, Urbano enfatizó que “eso no se puede arreglar con un paro de 24 horas. Hay que hacer un paro activo y por tiempo indeterminado” para evitar que se convierta en ley el proyecto de flexibilización laboral impulsado por el Gobierno Nacional y respaldado también por aliados como el PRO y la UCR y gobernadores dialoguistas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario