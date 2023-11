El picante cruce de Sergio Massa con un Luis Majul que no paraba de interrumpirlo

"No me haga así con la cabecita, porque es así. Si lo que intenta es ponerme nervioso, no lo va a lograr. Le pido que sea respetuoso", le pidió el funcionario.

Enseguida, y cuando intentaba explicar los problemas de los últimos días con el abastecimiento de nafta, el periodista otra vez no dejaba hablar a Massa, quien se lo hizo saber. "¿Me invitaste para escucharme o para interrumpirme? El rol del periodista es preguntarle al entrevistado y que el entrevistado responda, pero bueno...", lamentó.

“Cuando te hablo de un tema me cambiás al otro, cuando te hablo del otro me cambiás al otro”, se quejó luego el titular de Hacienda cuando Majul re recriminó una supuesta falta de postura sobre los ataques a Israel.

