Sergio Massa: "La oposición solo tiene frases para TikTok"

"Tenemos que convocar a la gente. Y por eso lo hacemos desde Tucumán, porque acá nació nuestra patria. Y venimos a ratificar la identidad de nuestra nación frente aquellos que plantean la disolución nacional. La idea de que cada uno se las arregle como pueda y que no importa si hay o no hay país. Renuncian al Mercosur, renuncian a comerciar con Brasil y con China, renuncian a tener moneda propia, renuncian a la idea de un Estado invirtiendo en puentes, caminos, rutas, escuelas, renuncian a la educación pública. El planteo no es libertad, es renuncia. Renuncian a la idea de país", expresó contundente Sergio Massa en referencia a las propuesta de Javier Milei y Patricia Bullrich.